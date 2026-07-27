Top 10 Quiz on Lok Sabha: भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा के बारे में कितना जानते हैं आप? टेस्ट करें नॉलेज

GK Quiz on Lok Sabha: लोकसभा भारत की संसद का निचला सदन है और इसे देश की जनता का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा भारतीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, तो ये 10 सवाल आपके लिए बेहद उपयोगी हैं। 1. लोकसभा की संरचना (Composition) का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? A) अनुच्छेद 77

B) अनुच्छेद 81

C) अनुच्छेद 108

D) अनुच्छेद 110 उत्तर: B) अनुच्छेद 81

संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना और सीटों के निर्धारण से संबंधित है। 2. लोकसभा को भंग (Dissolve) करने का अधिकार किसके पास होता है? A) प्रधानमंत्री

B) राष्ट्रपति

C) मुख्य न्यायाधीश (CJI)

D) लोकसभा अध्यक्ष उत्तर: B) राष्ट्रपति

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। 3. लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है?

A) 4 वर्ष

B) 5 वर्ष

C) 6 वर्ष

D) 7 वर्ष उत्तर: B) 5 वर्ष

सामान्य परिस्थितियों में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 4. लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? A) 21 वर्ष

B) 25 वर्ष

C) 30 वर्ष

D) 35 वर्ष उत्तर: B) 25 वर्ष

लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। 5. लोकसभा की कार्यवाही का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? A) राष्ट्रपति

B) प्रधानमंत्री

C) लोकसभा अध्यक्ष

D) उपराष्ट्रपति उत्तर: C) लोकसभा अध्यक्ष

लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन और अनुशासन बनाए रखते हैं। 6. संसद के किस सदन को ‘निचला सदन’ कहा जाता है? A) राज्यसभा

B) विधानसभा

C) लोकसभा

D) विधान परिषद उत्तर: C) लोकसभा

लोकसभा को संसद का निचला सदन कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, वहीं राज्य सभा को ऊपरी सदन कहा जाता है। 7. धन विधेयक (Money Bill) केवल किस सदन में पेश किया जा सकता है?