Top 10 Quiz on Lok Sabha: भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा के बारे में कितना जानते हैं आप? टेस्ट करें नॉलेज
GK Quiz on Lok Sabha: यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा के बारें में ये 10 सवाल आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं।
GK Quiz on Lok Sabha: लोकसभा भारत की संसद का निचला सदन है और इसे देश की जनता का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा भारतीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है।
यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, तो ये 10 सवाल आपके लिए बेहद उपयोगी हैं।
1. लोकसभा की संरचना (Composition) का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?
A) अनुच्छेद 77
B) अनुच्छेद 81
C) अनुच्छेद 108
D) अनुच्छेद 110
उत्तर: B) अनुच्छेद 81
संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना और सीटों के निर्धारण से संबंधित है।
2. लोकसभा को भंग (Dissolve) करने का अधिकार किसके पास होता है?
A) प्रधानमंत्री
B) राष्ट्रपति
C) मुख्य न्यायाधीश (CJI)
D) लोकसभा अध्यक्ष
उत्तर: B) राष्ट्रपति
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं।
3. लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है?
A) 4 वर्ष
B) 5 वर्ष
C) 6 वर्ष
D) 7 वर्ष
उत्तर: B) 5 वर्ष
सामान्य परिस्थितियों में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।
4. लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
A) 21 वर्ष
B) 25 वर्ष
C) 30 वर्ष
D) 35 वर्ष
उत्तर: B) 25 वर्ष
लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए।
5. लोकसभा की कार्यवाही का संचालन किसके द्वारा किया जाता है?
A) राष्ट्रपति
B) प्रधानमंत्री
C) लोकसभा अध्यक्ष
D) उपराष्ट्रपति
उत्तर: C) लोकसभा अध्यक्ष
लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन और अनुशासन बनाए रखते हैं।
6. संसद के किस सदन को ‘निचला सदन’ कहा जाता है?
A) राज्यसभा
B) विधानसभा
C) लोकसभा
D) विधान परिषद
उत्तर: C) लोकसभा
लोकसभा को संसद का निचला सदन कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, वहीं राज्य सभा को ऊपरी सदन कहा जाता है।
7. धन विधेयक (Money Bill) केवल किस सदन में पेश किया जा सकता है?
A) लोकसभा
B) राज्यसभा
C) संयुक्त बैठक
D) विधानसभा
उत्तर: A) लोकसभा
संविधान के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
8. लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है?
A) सांसद
B) राष्ट्रपति
C) राज्य विधानसभाएँ
D) भारत के मतदाता
उत्तर: D) भारत के मतदाता
लोकसभा के सदस्य आम चुनाव के द्वारा देश के योग्य मतदाताओं द्वारा सीधे चुने जाते हैं।
9. लोकसभा की बैठक के लिए आवश्यक कोरम (Quorum) कितना होता है?
A) एक-तिहाई सदस्य
B) एक-चौथाई सदस्य
C) कुल सदस्यों का एक-दसवां भाग
D) आधे सदस्य
उत्तर: C) कुल सदस्यों का एक-दसवां भाग
लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल सदस्यों का कम से कम 1/10 उपस्थित होना आवश्यक है।
10. लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है?
A) 543
B) 545
C) 550
D) 552
उत्तर: C) 550
भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में अधिकतम 550 निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं।
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