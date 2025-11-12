UP Board Exam 2026: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की डेटशीट में हुए बदलाव, हिंदी और संस्कृत के एग्जाम डेट्स रिवाइज्ड

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP) ने साल 2026 की हाईस्कूल (कक्षा 10) और इंटरमीडिएट (कक्षा 12) बोर्ड एग्जाम की डेटशीट में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। रिवाइज्ड डेटशीट के अनुसार, हिंदी के पेपर की शिफ्ट में बदलाव हुआ। साथ ही, इंटरमीडिएट संस्कृत के एग्जाम की डेट में बदलाव किया गया है। छात्र UP Board New Date Sheet 2026 इस पेज से या ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर दिए गए डायरेक्ट PDF लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।

UP Board 10th, 12th Exam Revised Date Sheet: यूपी बोर्ड ने किन चीजों में किया बदलाव?

UPMSP ने छात्रों के लिए 10वीं-12वीं की डेटशीट में कुछ बदलाव किए। सभी छात्र पुरी जानकारी लेने के लिए आगे देखें। , 18 फरवरी 2026 को

हिंदी पेपर की शिफ्ट में बदलाव

पहले हाईस्कूल यानी (कक्षा 10वीं) और इंटरमीडिएट यानी (कक्षा 12वीं) का हिंदी एग्जाम एक ही शिफ्ट (सुबह की शिफ्ट) में रखा गाया था। लेकिन, अब इसे रिवाइज्ड किया गया है।