UP Board Exam 2026: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की डेटशीट में हुए बदलाव, हिंदी और संस्कृत के एग्जाम डेट्स रिवाइज्ड

Akshara Verma
By Akshara Verma
Nov 12, 2025, 15:51 IST

UPMSP बोर्ड की ओर से 10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम के लिए रिवाइज्ड डेटशीट जारी की गई है, जिसमें एग्जाम डेट्स के साथ शिफ्ट में भी बदलाव किया गया है। पूरी अपडेट के लिए पूरा देखें।

UP Board 10th and 12th Revised Date Sheet Released
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP) ने साल 2026 की हाईस्कूल (कक्षा 10) और इंटरमीडिएट (कक्षा 12) बोर्ड एग्जाम की डेटशीट में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। रिवाइज्ड डेटशीट के अनुसार, हिंदी के पेपर की शिफ्ट में बदलाव हुआ। साथ ही, इंटरमीडिएट संस्कृत के एग्जाम की डेट में बदलाव किया गया है। छात्र UP Board New Date Sheet 2026 इस पेज से या ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर दिए गए डायरेक्ट PDF लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।

UP Board 10th, 12th Exam Revised Date Sheet: यूपी बोर्ड ने किन चीजों में किया बदलाव? 

UPMSP ने छात्रों के लिए 10वीं-12वीं की डेटशीट में कुछ बदलाव किए। सभी छात्र पुरी जानकारी लेने के लिए आगे देखें। , 18 फरवरी 2026 को 

हिंदी पेपर की शिफ्ट में बदलाव

पहले हाईस्कूल यानी (कक्षा 10वीं) और इंटरमीडिएट यानी (कक्षा 12वीं) का हिंदी एग्जाम एक ही शिफ्ट (सुबह की शिफ्ट) में रखा गाया था। लेकिन, अब इसे रिवाइज्ड किया गया है।

हाईस्कूल (कक्षा 10) हिंदी

  • एग्जाम डेट : 18 फरवरी 2026
  • नई शिफ्ट : सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक (सुबह की शिफ्ट)

इंटरमीडिएट (कक्षा 12) हिंदी

  • एग्जाम डेट : 18 फरवरी 2026
  • नई शिफ्ट : दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक (दोपहर की शिफ्ट)

इंटरमीडिएट कक्षा 12 का संस्कृत एग्जाम की नई डेट 

छात्रों के लिए कक्षा 12वीं के संस्कृत एग्जाम की डेट्स में बहलाव किया है। नई डेट्स जानने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें। 

कक्षा 

सब्जेक्ट 

पुरानी डेट्स 

नई डेट्स 

इंटरमीडिएट ( कक्षा 12वीं) 

संस्कृत

20 फरवरी 2026

12 मार्च 2026

UP Board Time Table New 2026 PDF डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। 

यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 की रिवाइज्ड इंपोर्टेंट डिटेल्स

  • एग्जाम शुरू होने की डेट्स : 18 फरवरी, 2026
  • हाईस्कूल (10वीं) एग्जाम की लास्ट डेट : 10 मार्च, 2026
  • इंटरमीडिएट (12वीं) एग्जाम की लास्ट डेट : 12 मार्च 2026

दोनों कक्षाओं की शिफ्ट टाइमिंग 

1. पहली शिफ्ट टाइमिंग : सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक

2. दूसरी शिफ्ट टाइमिंग : दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक

छात्रों के लिए जरूरी सूचना

सभी छात्र एग्जाम से जुड़ी जानकारी लेने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर रिवाइज्ड डेटशाट को देख सकते हैं। साथ ही, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। 

डिटेल्स 

जानकारी 

बोर्ड का नाम

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP)

शैक्षिक सत्र 

2025-2026

10वीं की एग्जाम डेट्स 

18 फरवरी से 10 मार्च 2026

12वीं की एग्जाम डेट्स 

18 फरवरी से 10 मार्च 2026

ऑफिशियल वेबसाइट

upmsp.edu.in

