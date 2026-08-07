Bihar NEET UG Seat Matrix 2026: UGMAC के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में बढ़ीं सीटें, bceceboard.bihar.gov.in पर देखें पूरी List
बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा परिषद (BCECEB) ने अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसिलिंग (UGMAC) 2026 के लिए ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स को वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। छात्र नीचे दिए गए लिंक से PDF को डाउनलोड करें।
Bihar NEET UG Seat Matrix 2026: बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा परिषद (BCECEB) ने अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसिलिंग (UGMAC) 2026 के लिए ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स को जारी कर दिया गया है। छात्र Bihar UGMAC, NEET UG Seat Matrix 2026 की PDF को ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं।
बिहार NEET UG सीट मैट्रिक्स में इस बार राज्य के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल तथा डेंटल कॉलेजों को मिलाकर कुल 4,177 MBBS और BDS सीटों पर एडमिशन दिया जाएगा। छात्र अब काउंसलिंग के चॉइस फिलिंग राउंड के लिए ऑफिशियल वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाकर कॉलेज-वाइज और कैटेगरी-वाइज सीटों की डिटेल्स को देख सकते हैं।
NEET UG 2026 में पास हुए छात्र बिहार NEET काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान अपनी पसंद को फिल करते समय सीट मैट्रिक्स का उपयोग कर सकते हैं।
बिहार UGMAC 2026: सरकारी व प्राइवेट कॉलेजों का सीट डिस्ट्रीब्यूशन
Bihar NEET UG Seat Matrix 2026 से जुड़ी सभी सरकारी और प्राइवेट एमबीबीएस और बीडीएस सीटों के बारे में जानकारी को हासिल करने के लिए डिटेल्स को यहां नीचे दी गई टेबल को देखें।
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कॉलेज टाइप
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कोर्स
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कुल सीटें
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सरकारी मेडिकल कॉलेज
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MBBS
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1,392 सीटें
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सरकारी डेंटल कॉलेज
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BDS
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30 सीटें
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प्राइवेट मेडिकल कॉलेज
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MBBS
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2,450 सीटें
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प्राइवेट डेंटल कॉलेज
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BDS
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200 सीटें
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कुल उपलब्ध सीटें
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MBBS & BDS
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4,177 सीटें
Bihar UGMAC, NEET UG Seat Matrix 2026 - यहां क्लिक करें
सीट मैट्रिक्स डाउनलोड और चेक करने के आसान स्टेप्स
UGMAC Seat Matrix 2026 की काउंसलिंग की PDF को देखने और डाउनलोड करने के लिए छात्र नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
1. BCECEB के ऑफिशियल पोर्टल bceceboard.bihar.gov.in पर विजिट करें।
2. होमपेज पर ‘UGMAC-2026’ सेक्शन में जाएं।
3. फिर, Seat Matrix for Bihar NEET UG 2026 के लिंक पर क्लिक करें।
4. उसके बाद स्क्रीन पर पूरी सीट मैट्रिक्स PDF फॉर्मेट में दिखाई देगी।
5. कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट को डाउनलोड करें।
6. फिर, कैटेगरी के अनुसार उपलब्ध सीटों को देखकर ही चॉइस फिलिंग की लिस्ट को तैयार करें।
बिहार यूजीएमसी 2026 काउंसलिंग
बिहार राज्य के सरकारी और निजी मेडिकल एवं डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस सिलेब्स में एडमिशन के लिए बी.सी.सी.ई.बी.सी.ई.बी. द्वारा नीट यूजी काउंसलिंग आयोजित की जाती है।
यूजीएमसी काउंसलिंग प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल हैं:
1. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
2. फीस भुगतान
3. ऑप्शन के अनुसार भरना और लॉक करना
4. सीट अलॉटमेंट
5. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
6. अलॉटेड कॉलेजों को रिपोर्टिंग करना
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.