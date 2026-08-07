Bihar NEET UG Seat Matrix 2026: UGMAC के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में बढ़ीं सीटें, bceceboard.bihar.gov.in पर देखें पूरी List

Bihar NEET UG Seat Matrix 2026: बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा परिषद (BCECEB) ने अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसिलिंग (UGMAC) 2026 के लिए ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स को जारी कर दिया गया है। छात्र Bihar UGMAC, NEET UG Seat Matrix 2026 की PDF को ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं।

बिहार NEET UG सीट मैट्रिक्स में इस बार राज्य के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल तथा डेंटल कॉलेजों को मिलाकर कुल 4,177 MBBS और BDS सीटों पर एडमिशन दिया जाएगा। छात्र अब काउंसलिंग के चॉइस फिलिंग राउंड के लिए ऑफिशियल वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाकर कॉलेज-वाइज और कैटेगरी-वाइज सीटों की डिटेल्स को देख सकते हैं।

NEET UG 2026 में पास हुए छात्र बिहार NEET काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान अपनी पसंद को फिल करते समय सीट मैट्रिक्स का उपयोग कर सकते हैं।

बिहार UGMAC 2026: सरकारी व प्राइवेट कॉलेजों का सीट डिस्ट्रीब्यूशन

Bihar NEET UG Seat Matrix 2026 से जुड़ी सभी सरकारी और प्राइवेट एमबीबीएस और बीडीएस सीटों के बारे में जानकारी को हासिल करने के लिए डिटेल्स को यहां नीचे दी गई टेबल को देखें।