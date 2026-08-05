HTET Answer Key 2026: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी ने हरियाणा पात्रता परीक्षा-2025 की आंसर-की जारी कर दी है। लिखित परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। BSEH की ओर से लेवल 1 (PRT), लेवल 2 (TGT) व लेवल 3 (PGT) की फाइनल आंसर की आज 5 अगस्त को जारी की गई है।

बोर्ड की ओर से प्रश्न-पत्र बुकलेट में दिए गए किसी प्रश्न अथवा उत्तरकुंजी में आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया। प्रोविजनल उत्तर कुंजी कि समीक्षा के बाद अब बोर्ड ने फाइनल आंसर की जारी कर दी है। BSEH की ओर से फाइनल आंसर की के साथ - साथ HTET Disqualified उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है।

Haryana HTET Answer Key 2026: आंसरी की जारी

हरियाणा पात्रता परीक्षा-2025 की लेवल 1 (PRT), लेवल 2 (TGT) व लेवल 3 (PGT) फाइन आंसर की लिंक एक्टिव कर दिया गया है। उम्मीदवारों को अपत्ति दर्ज कराने के लिए 9 जुलाई शाम 5.00 बजे तक का समय दिया गया था। ऑब्जेक्शन करने के लिए प्रति प्रश्न के लिए आधारित शुल्क 100 रुपये के साथ दर्ज करानी थी। प्रोविजनल उत्तर कुंजी के बाद बोर्ड ने आज 8 अगस्त को फाइनल आंसर की जारी कर दी है।