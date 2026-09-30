Rajasthan ANM Result 2026: राजस्थान ANM रिजल्ट और कट ऑफ जारी, पीडीएफ डाउनलोड करें

Rajasthan ANM Result 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने महिला स्वास्थ्यकर्ता की अंतिम मेरिट लिस्ट जारी की है। लिखित परीक्षा का आयोजन 12 मार्च से 16 अगस्त, 2025 के बीच किया गया था। ये परीक्षा कुल 3058 रिक्त पदों के लिए आयोजित की गई थी। आरएसएसबी द्वारा परिणामों की घोषणा 17 से 31 दिसंबर, 2026 को जारी किया गया। उम्मीदवार अपना रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए लेख में दिए डायरेक्ट लिकं से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। RSSB NHM ANM Result 2026: हाइलाइट्स राजस्थान महिला स्वास्थ्यकर्ता की मेरिट लिस्ट आरएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी की गई है। उम्मीदवार परीक्षा परिणामों से जुड़ी अन्य हाइलाइट्स के लिए नीचे दिए टेबल को देख सकते हैं: परिणाम का नाम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता परिणाम 2026 भर्ती बोर्ड राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) रिक्त पद 3058 मेरिट लिस्ट जारी होने की तिथि 29 सितंबर, 2026 (जारी) ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in

RSSB NHM ANM Result 2026: मेरिट लिस्ट आरएसएसबी महिला स्वास्थ्य कर्ता के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2770 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 288 यानि कुल 3058 पद शामिल हैं। आयोग द्वारा जारी मेरिट लिस्ट में चयनित उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर शामिल हैं। मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार यहां उपलब्ध कराए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं: आरएसएसबी महिला स्वास्थ्य कर्ता मेरिट लिस्ट 2026 पीडीएफ Rajasthan ANM Result 2026: रिजल्ट में उल्लेखित डिटेल्स राजस्थान एएनएम 2026 की मेरिट लिस्ट में निम्नलिखित विवरण दिए गए हैं। आवेदन संख्या

उम्मीदवार का नाम

जन्म तिथि

लागू श्रेणी

आवेदनित महिला श्रेणी

राजस्थान से आवेदन किया है या नहीं

रक्षा कर्मियों, खेल श्रेणी या दिव्यांगजन श्रेणी के रूप में आवेदन किया गया

पिता का नाम

गृह जनपद

रोल नंबर RSSB NHM ANM Result 2026: कट ऑफ महिला स्वास्थ्य कर्ता भर्ती 2023 श्रेणीवार कट ऑफ देखने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं:

श्रेणी उप-श्रेणी कट ऑफ अंक GEN (सामान्य) महिला (FEM) 120.0000 GEN (सामान्य) विधवा (WID) 4.6667 GEN (सामान्य) परित्यक्ता/विच्छेदित (DIV) 46.6667 GEN-EWS महिला (FEM) 35.6667 GEN-EWS परित्यक्ता/विच्छेदित (DIV) 0.6667 SC (अनुसूचित जाति) महिला (FEM) 40.6667 SC (अनुसूचित जाति) परित्यक्ता/विच्छेदित (DIV) 20.0000 ST महिला (FEM) 100.0000 ST DIV 4.0000 OBC महिला (FEM) 100.0000 OBC DIV 4.0000 MBC FEM 62.6667 SAH FEM 4.6667 Rajasthan ANM Result 2026 के बाद क्या? राजस्थान ANM Merit List 2026 जारी होने के बाद, मेरिट और श्रेणी के आधार पर चयनित उम्मीदवारों को काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए बुलाया जाता है। राजस्थान ANM Counselling के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को काउंसलिंग पत्र में उल्लिखित तिथि और समय के भीतर निर्दिष्ट काउंसलिंग केंद्र पर उपस्थित होना चाहिए। काउंसलिंग पत्र में उम्मीदवार का नाम, आवेदन संख्या, मेरिट रैंक, श्रेणी रैंक, काउंसलिंग की तिथि और समय, स्थान और अन्य निर्देश जैसी महत्वपूर्ण जानकारी होती है।