LIVE- UGC NET Answer Key 2026: इंतजार खत्म! इस Date को जारी होगी यूजी नेट परीक्षा की उत्तर कुंजी, यहां मिलेगा Response Sheet Link

UGC NET Answer Key 2026: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) जल्द ही यूजीसी नेट परीक्षा की प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी करने वाला है। एक बार जारी होने के बाद अभ्यर्थी अपनी रिस्पॉन्स शीट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। साथ ही उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट भी उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी रिस्पॉन्स शीट में अपने दिए गए उत्तरों को चेक कर सकेंगे और उन्हें आंसर की से मिलाकर पता लगा सकेंगे कि उनके कितने उत्तर सही और कितने गलत हैं।

UGC NET Answer Key 2026 Kab Aayegi?

एनटीए ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जानकारी दी है कि UGC NET परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों का आंसर की का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। प्रोविजनल आंसर की 15 अगस्त से पहले जारी होने की उम्मीद है। उत्तर कुंजी जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने प्रश्नों और सही उत्तरों का मिलान कर सकेंगे।

अगर किसी उत्तर को लेकर आपत्ति होती है, तो उम्मीदवारों को निर्धारित समय में ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका दिया जा सकता है। आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया और फीस से जुड़ी जानकारी आंसर की जारी होने के साथ आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।

ऐसे डाउनलोड करें UGC NET Response Sheet 2026

आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जारी होने के बाद अभ्यर्थी जिसने यह परीक्षा दी थी, वे इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें NTA की वेबसाइट पर जाकर UGC NET से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि या अन्य मांगी गई लॉगिन डिटेल दर्ज करनी होगी। इसके बाद आपकी रिस्पॉन्स शीट स्क्रीन पर दिख जाएगी। इसे डाउनलोड करें और उत्तरों का मिलान करें।

UGC NET 2026 में 6% कैंडिडेट्स होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य

आधिकारिक नियमों के अनुसार, UGC NET परीक्षा में शामिल कुल उम्मीदवारों में से 6% उम्मीदवारों को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य घोषित किया जाएगा। यह योग्यता दोनों पेपरों में उम्मीदवारों के प्रदर्शन और मास्टर डिग्री या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तय की जाएगी।