उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर; बागेश्वर समेत 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, स्कूल रहेंगे बंद

उत्तराखंड में मानसून एक बार फिर अपनी चरम सीमा पर पहुच गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी किए जाने के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क मोड पर है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में आज, 10 अगस्त को भारी बारिश के कारण कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी, निजी और अशासकीय स्कूलों के साथ-साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी घोषित कर दी है।

मौसम विभाग (IMD) ने उत्तराखंड के चार जिलों जैसे देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है। इन जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही, विभाग ने कुछ क्षेत्रों पर बिजली के गिरने और तेज बारिश के कारण कई जिलों में 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है।

उत्तराखंड में मानसून से जुड़ी कुछ मुख्य डिटेल्स

स्कूल के छात्रों के साथ-साथ उत्तराखंड में रहने वाले लोगो के लिए कुछ जरूरी और इंपोर्टेंट जानकारियां। सभी इस नीचे दी गई टेबल में देखें।