ICAI CA Toppers 2025: CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट टॉपर्स की लिस्ट, पास प्रतिशत और अंक, यहां देखें

ICAI CA सितंबर 2025 Result: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने आज, 3 नवंबर 2025 को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CA) फाउंडेशन, फाइनल और इंटरमीडिएट सितंबर 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो कैंडिडेट सितंबर 2025 की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब CA फाइनल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर ऑनलाइन देख सकते हैं। कैंडिडेट को अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट या यहां दिए गए लिंक पर अपने ICAI CA परीक्षा 2025 के रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करना होगा। ICAI CA Result 2025 की मुख्य बातें ICAI CA सितंबर रिजल्ट 2025 से जुड़ी जरूरी जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें: अवलोकन विवरण घटना नाम आईसीएआई सीए सितंबर 2025 परिणाम की अपेक्षित तिथि बोर्ड का नाम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) शैक्षणिक वर्ष 2025-26 सितंबर आधिकारिक वेबसाइट icai.org धारा चार्टर्ड एकाउंटेंट प्रोग्राम नींव मध्यवर्ती अंतिम परीक्षा तिथियां मध्यवर्ती: समूह 1: 4, 7 और 9 सितंबर, 2025 समूह 2: 11, 13 और 15 सितंबर, 2025 स्थापना: 16, 18, 20 और 22 सितंबर, 2025 परिणाम तिथि 3 नवंबर, 2025

ICAI CA Result 2025 पास प्रतिशत कैंडिडेट CA फाउंडेशन सितंबर 2025 परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों का पास प्रतिशत नीचे दी गई टेबल में देख सकते हैं: लिंग उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या उत्तीर्ण प्रतिशत पुरुष 51,120 8,046 15.74% महिला 47,707 6,563 13.76% कुल 98,827 14,609 14.78% ICAI CA Result 2025 टॉपर्स की लिस्ट कैंडिडेट स्ट्रीम के अनुसार टॉपर्स की लिस्ट यहां देख सकते हैं: ICAI CA Result 2025 फाउंडेशन रैंक उम्मीदवार का नाम निशान को PERCENTAGE 1 L Rajalakshmi 360/400 90% 2 Prem Agrawal 354/400 88.50% 3 Neel Rajesh Shah 352/400 88.25% ICAI CA परिणाम 2025 अंतिम रैंक उम्मीदवार का नाम निशान को PERCENTAGE 1 Mukund Agiwal 500/600 83.33% 2 Tejas Mundada 492/600 82% 3 Bakul Gupta 489/600 81.50%