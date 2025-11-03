ICAI CA Toppers 2025: CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट टॉपर्स की लिस्ट, पास प्रतिशत और अंक, यहां देखें

ICAI CA सितंबर 2025 Result: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने आज, 3 नवंबर 2025 को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CA) फाउंडेशन, फाइनल और इंटरमीडिएट सितंबर 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो कैंडिडेट सितंबर 2025 की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब CA फाइनल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर ऑनलाइन देख सकते हैं। कैंडिडेट को अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट या यहां दिए गए लिंक पर अपने ICAI CA परीक्षा 2025 के रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करना होगा।
ICAI CA Result 2025 की मुख्य बातें
ICAI CA सितंबर रिजल्ट 2025 से जुड़ी जरूरी जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:
|अवलोकन
|विवरण
|घटना नाम
|आईसीएआई सीए सितंबर 2025 परिणाम की अपेक्षित तिथि
|बोर्ड का नाम
|भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई)
|शैक्षणिक वर्ष
|2025-26 सितंबर
|आधिकारिक वेबसाइट
|icai.org
|धारा
|चार्टर्ड एकाउंटेंट
|प्रोग्राम
|नींवमध्यवर्तीअंतिम
|परीक्षा तिथियां
|मध्यवर्ती: समूह 1: 4, 7 और 9 सितंबर, 2025समूह 2: 11, 13 और 15 सितंबर, 2025स्थापना: 16, 18, 20 और 22 सितंबर, 2025
|परिणाम तिथि
|3 नवंबर, 2025
ICAI CA Result 2025 पास प्रतिशत
कैंडिडेट CA फाउंडेशन सितंबर 2025 परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों का पास प्रतिशत नीचे दी गई टेबल में देख सकते हैं:
|लिंग
|उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या
|उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या
|उत्तीर्ण प्रतिशत
|पुरुष
|51,120
|8,046
|15.74%
|महिला
|47,707
|6,563
|13.76%
|कुल
|98,827
|14,609
|14.78%
ICAI CA Result 2025 टॉपर्स की लिस्ट
कैंडिडेट स्ट्रीम के अनुसार टॉपर्स की लिस्ट यहां देख सकते हैं:
ICAI CA Result 2025 फाउंडेशन
|रैंक
|उम्मीदवार का नाम
|निशान
|को PERCENTAGE
|1
|L Rajalakshmi
|360/400
|90%
|2
|Prem Agrawal
|354/400
|88.50%
|3
|Neel Rajesh Shah
|352/400
|88.25%
ICAI CA परिणाम 2025 अंतिम
|
रैंक
|
उम्मीदवार का नाम
|
निशान
|
को PERCENTAGE
|
1
|
Mukund Agiwal
|
500/600
|
83.33%
|
2
|
Tejas Mundada
|
492/600
|
82%
|
3
|
Bakul Gupta
|
489/600
|
81.50%
ICAI CA परिणाम 2025 इंटरमीडिएट
|
रैंक
|
उम्मीदवार का नाम
|
निशान
|
को PERCENTAGE
|
1
|
Neha Khanwani
|
505/600
|
84.17%
|
2
|
Kriti Sharma
|
503/600
|
83.83%
|
3
|
Akshat Birendra Nautiyal
|
500/600
|
83.33%
ICAI CA सितंबर रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें?
कैंडिडेट को फाउंडेशन, फाइनल और इंटरमीडिएट के लिए अपना ICAI CA रिजल्ट 2025 सितंबर सत्र देखने के लिए यहां बताए गए स्टेप्स का पालन करना होगा:
* आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर जाएं।
* होमपेज पर, ICAI CA फाउंडेशन/फाइनल/इंटरमीडिएट रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।
* लॉग इन विंडो में, अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डालें।
* ICAI CA फाउंडेशन, फाइनल, इंटरमीडिएट रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
* अपनी जानकारी जांचें और भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करें।
डायरेक्ट लिंक - ICAI CA फाउंडेशन Result 2025
डायरेक्ट लिंक - ICAI CA फाइनल Result 2025
डायरेक्ट लिंक - ICAI CA इंटरमीडिएट Result 2025
