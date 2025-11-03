Check Women's ODI World Cup Winners List
ICAI CA Toppers 2025: CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट टॉपर्स की लिस्ट, पास प्रतिशत और अंक, यहां देखें

Akshara Verma
By Akshara Verma
Nov 3, 2025, 16:13 IST

ICAI CA टॉपर्स 2025: ICAI ने आज, 3 नवंबर 2025 को CA फाउंडेशन, फाइनल और इंटरमीडिएट सितंबर 2025 परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। कैंडिडेट अपने रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करके icai.org पर ऑनलाइन अपने स्कोर देख सकते हैं।

ICAI CA सितंबर 2025 Result: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने आज, 3 नवंबर 2025 को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CA) फाउंडेशन, फाइनल और इंटरमीडिएट सितंबर 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो कैंडिडेट सितंबर 2025 की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब CA फाइनल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट icai.org  पर ऑनलाइन देख सकते हैं। कैंडिडेट को अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट या यहां दिए गए लिंक पर अपने ICAI CA परीक्षा 2025 के रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करना होगा।

ICAI CA Result 2025 की मुख्य बातें

ICAI CA सितंबर रिजल्ट 2025 से जुड़ी जरूरी जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:

अवलोकन  विवरण 
घटना नाम  आईसीएआई सीए सितंबर 2025 परिणाम की अपेक्षित तिथि 
बोर्ड का नाम  भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई)
शैक्षणिक वर्ष  2025-26 सितंबर 
आधिकारिक वेबसाइट  icai.org
धारा  चार्टर्ड एकाउंटेंट
प्रोग्राम नींवमध्यवर्तीअंतिम 
परीक्षा तिथियां  मध्यवर्ती: समूह 1: 4, 7 और 9 सितंबर, 2025समूह 2: 11, 13 और 15 सितंबर, 2025स्थापना: 16, 18, 20 और 22 सितंबर, 2025
परिणाम तिथि  3 नवंबर, 2025

ICAI CA Result 2025 पास प्रतिशत

कैंडिडेट CA फाउंडेशन सितंबर 2025 परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों का पास प्रतिशत नीचे दी गई टेबल में देख सकते हैं:

लिंग  उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या उत्तीर्ण प्रतिशत 
पुरुष  51,120 8,046 15.74%
महिला  47,707 6,563 13.76%
कुल 98,827 14,609 14.78%

ICAI CA Result 2025 टॉपर्स की लिस्ट

कैंडिडेट स्ट्रीम के अनुसार टॉपर्स की लिस्ट यहां देख सकते हैं:

ICAI CA Result 2025 फाउंडेशन

रैंक  उम्मीदवार का नाम  निशान  को PERCENTAGE 
1 L Rajalakshmi 360/400 90%
2 Prem Agrawal 354/400 88.50%
3 Neel Rajesh Shah 352/400 88.25%

ICAI CA परिणाम 2025 अंतिम

रैंक 

उम्मीदवार का नाम 

निशान 

को PERCENTAGE 

1

Mukund Agiwal

500/600 

83.33%

2

Tejas Mundada

492/600

82%

3

Bakul Gupta

489/600

81.50%

ICAI CA परिणाम 2025 इंटरमीडिएट

रैंक 

उम्मीदवार का नाम 

निशान 

को PERCENTAGE 

1

Neha Khanwani

505/600

84.17%

2

Kriti Sharma

503/600

83.83%

3

Akshat Birendra Nautiyal

500/600

83.33%

ICAI CA सितंबर रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें?

कैंडिडेट को फाउंडेशन, फाइनल और इंटरमीडिएट के लिए अपना ICAI CA रिजल्ट 2025 सितंबर सत्र देखने के लिए यहां बताए गए स्टेप्स का पालन करना होगा:

*   आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर जाएं।

*   होमपेज पर, ICAI CA फाउंडेशन/फाइनल/इंटरमीडिएट रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।

*   लॉग इन विंडो में, अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डालें।

*   ICAI CA फाउंडेशन, फाइनल, इंटरमीडिएट रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

*   अपनी जानकारी जांचें और भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करें।

शिक्षा से जुड़ी नई खबरों से अपडेट रहें। स्कूल समाचार, बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट , JEE, NEET, CAT, CLAT जैसी प्रवेश परीक्षाओं और अन्य पर तुरंत अपडेट पाएं।


