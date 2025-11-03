ICAI CA January Exam 2026: ICAI CA जनवरी 2026 एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, देखें अपडेट

News

ICAI CA January Exam Registration Begins 2026: ICAI CA जनवरी 2026 के एग्जाम की रजिस्ट्रेशन आज यानी 3 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई है। एग्जाम के लिए रजिस्टर करने की लास्ट डेट 16 नवंबर, 2025 है। डेट्स, फीस और शेड्यूल की पूरी जानकारी के लिए यहां देखें।

चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) की जनवरी 2026 में होने वाले एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सोमवार यानी आज, 3 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल तीनों लेवल वाले एग्जाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दिए हैं। सभी छात्र ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट icai.org या eservices.icai.org पर जाकर जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। Important Application Dates CA जनवरी 2026 एग्जाम की इंपोर्टेंट डेट्स चार्टर्ड अकाउंटेंसी के होने वाले जनवरी 2026 एग्जाम से जुड़ी इंपोर्टेंट डेट्स जानने के लिए नीचे दी गई टेबल पर नजर डालें। एग्जाम की एक्टिविटी डेट्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने की डेट 3 नवंबर 2025 (सोमवार) ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 16 नवंबर 2025 (रविवार) लेट फीस के साथ लास्ट डेट 19 नवंबर 2025 (बुधवार) करेक्शन विंडो 20 नवंबर से 22 नवंबर 2025

ICAI CA January Exam 2026 Examination Fee Details: एग्जाम की फीस डिटेल्स ICAI CA जनवरी 2026 एग्जाम के अलग-अलग लेवल पर एग्जाम फीस निर्धारित की गई है। साथ ही, एग्जाम फीस का भुगतान VISA, MASTER, MAESTRO कार्ड, UPI, रूपे कार्ड और नेट बैंकिंग से ही किया जा सकेगा। जानकारी के लिए नीचे देखें। इंटरमीडिएट कोर्स एग्जाम की फीस डिटेल केंद्र सिंगल ग्रुप/ यूनिट दोनों ग्रुप/ यूनिट 2 भारतीय केंद्र ₹1500 ₹2700 विदेशी केंद्र (भुटान, नेपाल को छोड़कर) US$ 325 US$ 550 थिम्फू (भुटान) काठमांडु (नेपाल) ₹2200 ₹3400 फाइनल कोर्स एग्जाम की फीस डिटेल केंद्र सिंगल ग्रुप दोनों ग्रुप भारतीय केंद्र ₹1800 ₹3300 विदेशी केंद्र (भुटान, नेपाल को छोड़कर) US$ 325 US$ 550 थिम्फू (भुटान) काठमांडु (नेपाल) ₹2200 ₹4000 फाउंडेशन कोर्स एग्जाम की फीस डिटेल

केंद्र फीस भारतीय केंद्र ₹1500 विदेशी केंद्र (भुटान, नेपाल को छोड़कर) US$ 325 थिम्फू (भुटान) काठमांडु (नेपाल) ₹2200 Tentative CA January 2026 Exam Schedule: संभावित CA जनवरी 2026 एग्जाम का शेड्यूल ICAI ने जनवरी 2026 एग्जाम की डेट्स पहले ही घोषित कर दी हैं। ICAI CA जनवरी 2026 एग्जाम का शेड्यूल जानने के लिए नीचे देखें। 1. CA फाइनल एग्जाम की डेट्स ग्रुप डेट्स (जनवरी 2026) ग्रुप I 5, 7, और 9 जनवरी 2026 ग्रुप II 11, 13, और 16 जनवरी 2026 2. CA इंटरमीडिएट एग्जाम की डेट्स ग्रुप डेट्स (जनवरी 2026) ग्रुप I 6, 8, और 10 जनवरी 2026 ग्रुप II 12, 15, और 17 जनवरी 2026 3. CA फाउंडेशन एग्जाम की डेट्स एग्जाम डेट्स (जनवरी 2026) सभी एग्जाम 18, 20, 22, और 24 जनवरी 2026 CA जनवरी 2026 एग्जाम के लिए रजिस्टर कैसे करें?