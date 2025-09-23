गुरुग्राम में कभी बहती थी एक नदी, अब नहीं है कोई सबूत, यह है नाम

यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन कभी साहिबी नाम की एक जीती-जागती नदी उस जगह से होकर बहती थी, जिसे आज हम गुरुग्राम के नाम से जानते हैं। साहिबी नदी राजस्थान के सीकर की सूखी पहाड़ियों से निकलती है। यह अलवर और रेवाड़ी से होकर बहती है, फिर उत्तर-पश्चिम में गुड़गांव के पास से गुजरकर पश्चिमी दिल्ली में नजफगढ़ को पार करती है और अंत में वजीराबाद के पास यमुना में मिल जाती है। राजधानी में यह अरावली पर्वतमाला (दिल्ली विश्वविद्यालय) के उत्तरी किनारे से होकर भी गुजरती है। साहिबी, जो इतिहास और यादों की नदी है, आज नाम और रूप दोनों में एक नाले के रूप में मौजूद है। दिल्ली में यह नजफगढ़ नाले के रूप में जानी जाती है। यह एक बदबूदार, काला और दम घोंटने वाला जलाशय है, जो कारखानों की गंदगी से भरा हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार साहिबी नदी पर्यावरण की दृष्टि से मृत हो चुकी है। गुरुग्राम की गुमनाम नदी साहिबी चिलचिलाती गर्मी के महीनों में, हल्की सी हवा चलने पर भी नजफगढ़ नाले की बदबू महसूस की जा सकती है। दिल्ली वाले बता सकते हैं कि कैसे मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड की सड़न वाली तीखी बदबू हवा के साथ उनके घरों में घुस आती है।

साहिबी नदी का उद्गम और महत्व साहिबी नदी राजस्थान के सीकर जिले की सूखी पहाड़ियों से निकलती है। यह लगभग 300 किलोमीटर तक बहने वाली एक छोटी धारा है। यह जयपुर, अलवर, हरियाणा और दिल्ली से होकर गुजरती है। अतीत में, यह एक महत्वपूर्ण मौसमी नदी थी जो पशुपालन, खेती और यहां तक कि पीने के पानी की जरूरतों को भी पूरा करती थी। साहिबी नदी के लिए काम करने वाले एक एनजीओ के प्रतिनिधि आकाश फोगाट ने संवाददाताओं को बताया, "पहले, साहिबी साफ पानी की नदी थी, जिसका इस्तेमाल खेती, पशुपालन और यहां तक कि पीने के लिए भी किया जाता था।" नदी के बहाव के कारण पहले नजफगढ़ झील जैसी आर्द्रभूमियां बनी थीं। यह 300 वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैली एक विशाल मौसमी झील थी, जो मानसून के बारिश के पानी को सोखने का काम करती थी। नदी में हुए ऐतिहासिक बदलाव पुरातात्विक सबूतों से पता चलता है कि साहिबी बेसिन वैदिक काल के स्थलों से जुड़ा हुआ है। मुगल साम्राज्य के दौरान, एक शक्तिशाली भूकंप के कारण दिल्ली तक साहिबी का बहाव और भी कम हो गया और नजफगढ़ झील बन गई। हालांकि, 19वीं सदी तक, औपनिवेशिक हस्तक्षेपों ने इसके रास्ते को बदलना शुरू कर दिया था।

INTACH में प्राकृतिक विरासत विभाग के प्रमुख निदेशक मनु भटनागर ने मीडिया में बताया कि 1865 में अंग्रेजों ने खेती के लिए जमीन से पानी निकालने के लिए नजफगढ़ झील के निचले हिस्से में एक नहर खोदी। इसके बाद उन्होंने इस इलाके का नाम बदलकर नजफगढ़ नाला रख दिया। साहिबी नदी अब नजफगढ़ नाला इतिहासकार सोहेल हाशमी का दावा है कि नजफगढ़ नाला हमेशा से एक गंदी धारा नहीं था। 1960 के दशक में इसका पानी इतना साफ था कि उसमें मछलियां रहती थीं। उन्हें याद है कि 1960 के दशक की शुरुआत में जखीरा में एक वनस्पति (हाइड्रोजेनेटेड वेजिटेबल ऑयल) फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में तेल गलती से नाले में गिर गया था। पर्यावरण नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने वाली पत्रिका 'डाउन टू अर्थ' के अनुसार, सर्दियों का समय होने के कारण वनस्पति तेल नाले के उस समय के साफ पानी में जम गया था। स्थानीय लोगों ने इसे घरेलू उपयोग के लिए इकट्ठा भी किया था।