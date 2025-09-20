सिर्फ 40 CM से मेडल चूकने वाले जैवलिन स्टार सचिन यादव यूपी के किस जिले के रहने वाले है? जानें यहां

RRB NTPC Result 2025 OUT
By Bagesh Yadav
Sep 20, 2025, 16:13 IST

Sachin Yadav Javelin: सिर्फ 40 सेंटीमीटर से वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में मेडल से चूकने वाले जेवलिन थ्रोअर सचिन यादव इन दिनों सुर्खियों में हैं। 25 वर्षीय सचिन ने करियर का सर्वश्रेष्ठ 86.27 मीटर थ्रो किया। जानकर गर्व होगा कि यह उभरता सितारा उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले के खेकरा गांव से ताल्लुक रखता है।

हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर सुर्खियों में आए युवा जेवलिन थ्रोअर सचिन यादव ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। उनके इस प्रदर्शन की तारीफ खुद दिग्गज नीरज चोपड़ा ने भी की। सचिन ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ 86.27 मीटर का थ्रो किया और इस उपलब्धि से वे नीरज चोपड़ा को भी पीछे छोड़ गए। 6 फीट 5 इंच लंबे इस एथलीट का सफर संघर्ष, जुनून और दृढ़ इच्छाशक्ति की प्रेरणादायी कहानी है। शुरुआत में परिवार ने हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन पिता ने उधार लेकर बेटे की ट्रेनिंग का खर्च उठाया और यही समर्थन सचिन की सफलता की नींव बना।

कौन हैं सचिन यादव

Sachin Yadav Javelin:उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले के खेकरा गाँव से आने वाले सचिन यादव ने कम समय में भारतीय एथलेटिक्स में एक नई पहचान बनाई है। 25 अक्टूबर 1999 को जन्मे सचिन (उम्र 25 वर्ष) ने 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में चौथा स्थान हासिल कर सबको चौंका दिया। उन्होंने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ 86.27 मीटर का थ्रो किया और इस प्रदर्शन से वे दिग्गज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा तक को पीछे छोड़ गए। 

पिता ने उधार के पैसे से उठाया ट्रेनिंग का खर्च   

सचिन यादव का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। शुरुआत में उनका शौक क्रिकेट था और वे तेज गेंदबाजी में दिलचस्पी रखते थे। उनके पड़ोसी और एथलीट संदीप यादव ने उनकी क्षमता को पहचानते हुए उन्हें 19 साल की उम्र में भाला फेंक आज़माने की सलाह दी। परिवार शुरू में हिचकिचाया, लेकिन पिता नरेश यादव ने पैसे उधार लेकर बेटे की ट्रेनिंग का खर्च उठाया। सचिन की 6 फीट 5 इंच लंबाई ने उन्हें भाला फेंक में विशेष बढ़त दिलाई।

उनके करियर में क्या है खास  

  • 2025 – नीरज चोपड़ा क्लासिक में चौथा स्थान (82.33 मीटर)।

  • 2025 – 38वें नेशनल गेम्स में 84.39 मीटर के मीट रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक।

  • 2025 – एशियन चैंपियनशिप में 85.16 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत (अरशद नदीम से मामूली अंतर से पीछे)।

  • 2024 – ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 84.21 मीटर के रिकॉर्ड थ्रो के साथ स्वर्ण पदक।

  • 2024 – इंडियन ग्रां प्री-3 में स्वर्ण और नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत।

2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रदर्शन

टोक्यो में आयोजित चैंपियनशिप में सचिन यादव ने क्वालीफाइंग राउंड में 83.67 मीटर का थ्रो कर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में उन्होंने लगातार शानदार थ्रो किए –

  • 85.71 मीटर

  • 84.90 मीटर

  • 85.96 मीटर

  • और अंत में करियर का सर्वश्रेष्ठ 86.27 मीटर

इस दमदार प्रदर्शन के बावजूद वे चौथे स्थान पर रहे और पदक से मामूली अंतर से चूक गए। लेकिन उन्होंने नीरज चोपड़ा (आठवें स्थान) और अरशद नदीम (दसवें स्थान) जैसे बड़े नामों को पीछे छोड़कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा।

सचिन यादव प्रोफ़ाइल

  • DoB – 25 अक्टूबर 1999

  • गृहनगर – खेकरा, बागपत (उत्तर प्रदेश)

  • लंबाई – 1.96 मीटर (6 फीट 5 इंच)

  • परिवार – पिता नरेश यादव, माता सीता यादव, भाई विपिन यादव

  • पसंदीदा खिलाड़ी – एमएस धोनी और जसप्रीत बुमराह

सचिन यादव की कहानी इस बात का सबूत है कि छोटे कस्बों से भी बड़े खिलाड़ी निकल सकते हैं। क्रिकेट से एथलेटिक्स तक का उनका सफर, परिवार और समुदाय का समर्थन और उनकी मेहनत आज उन्हें भारत के उभरते भाला फेंक सनसनी के रूप में स्थापित कर रहा है। आने वाले वर्षों में उनसे ओलंपिक और विश्वस्तरीय मंचों पर और भी बड़ी उपलब्धियों की उम्मीद की जा रही है।

