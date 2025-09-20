सिर्फ 40 CM से मेडल चूकने वाले जैवलिन स्टार सचिन यादव यूपी के किस जिले के रहने वाले है? जानें यहां

हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर सुर्खियों में आए युवा जेवलिन थ्रोअर सचिन यादव ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। उनके इस प्रदर्शन की तारीफ खुद दिग्गज नीरज चोपड़ा ने भी की। सचिन ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ 86.27 मीटर का थ्रो किया और इस उपलब्धि से वे नीरज चोपड़ा को भी पीछे छोड़ गए। 6 फीट 5 इंच लंबे इस एथलीट का सफर संघर्ष, जुनून और दृढ़ इच्छाशक्ति की प्रेरणादायी कहानी है। शुरुआत में परिवार ने हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन पिता ने उधार लेकर बेटे की ट्रेनिंग का खर्च उठाया और यही समर्थन सचिन की सफलता की नींव बना। कौन हैं सचिन यादव

Sachin Yadav Javelin:उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले के खेकरा गाँव से आने वाले सचिन यादव ने कम समय में भारतीय एथलेटिक्स में एक नई पहचान बनाई है। 25 अक्टूबर 1999 को जन्मे सचिन (उम्र 25 वर्ष) ने 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में चौथा स्थान हासिल कर सबको चौंका दिया। उन्होंने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ 86.27 मीटर का थ्रो किया और इस प्रदर्शन से वे दिग्गज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा तक को पीछे छोड़ गए।

सचिन यादव का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। शुरुआत में उनका शौक क्रिकेट था और वे तेज गेंदबाजी में दिलचस्पी रखते थे। उनके पड़ोसी और एथलीट संदीप यादव ने उनकी क्षमता को पहचानते हुए उन्हें 19 साल की उम्र में भाला फेंक आज़माने की सलाह दी। परिवार शुरू में हिचकिचाया, लेकिन पिता नरेश यादव ने पैसे उधार लेकर बेटे की ट्रेनिंग का खर्च उठाया। सचिन की 6 फीट 5 इंच लंबाई ने उन्हें भाला फेंक में विशेष बढ़त दिलाई। उनके करियर में क्या है खास 2025 – नीरज चोपड़ा क्लासिक में चौथा स्थान (82.33 मीटर)।

2025 – 38वें नेशनल गेम्स में 84.39 मीटर के मीट रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक।

2025 – एशियन चैंपियनशिप में 85.16 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत (अरशद नदीम से मामूली अंतर से पीछे)।

2024 – ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 84.21 मीटर के रिकॉर्ड थ्रो के साथ स्वर्ण पदक।

2024 – इंडियन ग्रां प्री-3 में स्वर्ण और नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत।