उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन-सा है? जानें नाम

भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highways) देश के परिवहन तंत्र की जीवनरेखा माने जाते हैं, जो विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश, जो कि देश का एक बड़ा और महत्वपूर्ण राज्य है, कई राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) से जुड़ा हुआ है। इन्हीं में से राष्ट्रीय राजमार्ग 19 (NH 19) सबसे लंबा हाईवे है जो उत्तर प्रदेश से शुरू होकर आगे बढ़ता है।

यह हाईवे ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड (Grand Trunk Road) का हिस्सा रहा है, जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ताजनगरी आगरा से शुरू होकर यह राजमार्ग उत्तर प्रदेश को बिहार से जोड़ता है और व्यापार, आवागमन एवं आर्थिक गतिविधियों के लिए आज भी बेहद अहम भूमिका निभाता है।

कहाँ से शुरू होता है NH 19

राष्ट्रीय राजमार्ग 19 (NH 19) उत्तर प्रदेश के आगरा से शुरू होता है। यह ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का हिस्सा रहा है। आगरा से निकलकर यह हाईवे फिरोजाबाद, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी होते हुए बिहार, झारखंड और अंत में डंकुनी (पश्चिम बंगाल) तक जाता है।