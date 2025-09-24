उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन-सा है? जानें नाम

भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highways) देश के परिवहन तंत्र की जीवनरेखा माने जाते हैं, जो विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश, जो कि देश का एक बड़ा और महत्वपूर्ण राज्य है, कई राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) से जुड़ा हुआ है। इन्हीं में से राष्ट्रीय राजमार्ग 19 (NH 19) सबसे लंबा हाईवे है जो उत्तर प्रदेश से शुरू होकर आगे बढ़ता है।
यह हाईवे ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड (Grand Trunk Road) का हिस्सा रहा है, जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ताजनगरी आगरा से शुरू होकर यह राजमार्ग उत्तर प्रदेश को बिहार से जोड़ता है और व्यापार, आवागमन एवं आर्थिक गतिविधियों के लिए आज भी बेहद अहम भूमिका निभाता है।
कहाँ से शुरू होता है NH 19
राष्ट्रीय राजमार्ग 19 (NH 19) उत्तर प्रदेश के आगरा से शुरू होता है। यह ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का हिस्सा रहा है। आगरा से निकलकर यह हाईवे फिरोजाबाद, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी होते हुए बिहार, झारखंड और अंत में डंकुनी (पश्चिम बंगाल) तक जाता है।
NH 19 हाई लाइट्स
लंबाई: लगभग 655 किलोमीटर
ऐतिहासिक महत्व: शेरशाह सूरी द्वारा बनवाये गए ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का हिस्सा
मुख्य जिले/शहर: आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली आदि
जुड़ने वाले राज्य: आगरा (यूपी) से शुरू होकर बिहार, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल में समाप्त होता है
NH 19 कहां से होता है शुरू और किस शहर तक जाता है?
प्रारंभ बिंदु: आगरा (उत्तर प्रदेश)
अंत बिंदु: डंकुनी (पश्चिम बंगाल)
राज्यों में कितनी है लंबाई: (लगभग)
उत्तर प्रदेश – 655 KM
बिहार – 207 KM
झारखंड – 200 KM
पश्चिम बंगाल – 209 KM
उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर जिनसे गुजरता है एनएच 19
NH 19 उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों से होकर गुजरता है। इनमें मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी और मुगलसराय (चंदौली) प्रमुख हैं, जो इसे आर्थिक और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाते हैं।
- मथुरा
- आगरा
- फिरोजाबाद
- इटावा
- औरैया
- कानपुर
- फतेहपुर
- प्रयागराज
- भदोही
- मिर्जापुर
- वाराणसी
- मुगलसराय (चंदौली)
भारत के सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्गों में से एक:
NH 19 भारत के सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्गों में शामिल है। करीब 1,324 किलोमीटर लंबा यह मार्ग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल—चार महत्वपूर्ण राज्यों से होकर गुजरता है। वर्ष 2010 में राष्ट्रीय राजमार्गों के नए नाम निर्धारण के बाद दिल्ली-आगरा मार्ग को एनएच 44 और आगरा-कोलकाता मार्ग को NH19 नाम दिया गया।
