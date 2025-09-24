Delhi Police Constable Vacancy 2025
Focus
Quick Links

उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन-सा है? जानें नाम

By Bagesh Yadav
Sep 24, 2025, 07:25 IST

उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे एनएच 19 (NH 19) है। यह आगरा से शुरू होकर फिरोजाबाद, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों से गुजरता है और अंत में पश्चिम बंगाल के डंकुनी (कोलकाता के पास) तक पहुंचता है। NH 19 भारत के सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्गों में शामिल है।

Add as a preferred source on Google
Join us
राष्ट्रीय राजमार्ग 19 (NH 19) उत्तर प्रदेश के आगरा से शुरू होता है। यह ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का हिस्सा रहा है।
राष्ट्रीय राजमार्ग 19 (NH 19) उत्तर प्रदेश के आगरा से शुरू होता है। यह ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का हिस्सा रहा है।

भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highways) देश के परिवहन तंत्र की जीवनरेखा माने जाते हैं, जो विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश, जो कि देश का एक बड़ा और महत्वपूर्ण राज्य है, कई राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) से जुड़ा हुआ है। इन्हीं में से राष्ट्रीय राजमार्ग 19 (NH 19) सबसे लंबा हाईवे है जो उत्तर प्रदेश से शुरू होकर आगे बढ़ता है। 

यह हाईवे ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड (Grand Trunk Road) का हिस्सा रहा है, जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ताजनगरी आगरा से शुरू होकर यह राजमार्ग उत्तर प्रदेश को बिहार से जोड़ता है और व्यापार, आवागमन एवं आर्थिक गतिविधियों के लिए आज भी बेहद अहम भूमिका निभाता है।

कहाँ से शुरू होता है NH 19

राष्ट्रीय राजमार्ग 19 (NH 19) उत्तर प्रदेश के आगरा से शुरू होता है। यह ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का हिस्सा रहा है। आगरा से निकलकर यह हाईवे फिरोजाबाद, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी होते हुए बिहार, झारखंड और अंत में डंकुनी (पश्चिम बंगाल) तक जाता है।

भारत के किस राज्य में है सर्वाधिक टोल प्लाजा? जानें

NH 19 हाई लाइट्स 

  • लंबाई: लगभग 655 किलोमीटर

  • ऐतिहासिक महत्व: शेरशाह सूरी द्वारा बनवाये गए ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का हिस्सा

  • मुख्य जिले/शहर: आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली आदि

  • जुड़ने वाले राज्य: आगरा (यूपी) से शुरू होकर बिहार, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल में समाप्त होता है

NH 19 कहां से होता है शुरू और किस शहर तक जाता है? 

प्रारंभ बिंदु: आगरा (उत्तर प्रदेश)

अंत बिंदु: डंकुनी (पश्चिम बंगाल)

राज्यों में कितनी है लंबाई: (लगभग)

  • उत्तर प्रदेश – 655 KM

  • बिहार – 207 KM

  • झारखंड – 200 KM

  • पश्चिम बंगाल – 209 KM

उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर जिनसे गुजरता है एनएच 19

NH 19 उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों से होकर गुजरता है। इनमें मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी और मुगलसराय (चंदौली) प्रमुख हैं, जो इसे आर्थिक और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाते हैं। 

  • मथुरा
  • आगरा
  • फिरोजाबाद
  • इटावा
  • औरैया
  • कानपुर
  • फतेहपुर
  • प्रयागराज
  • भदोही
  • मिर्जापुर
  • वाराणसी
  • मुगलसराय (चंदौली)

भारत के सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्गों में से एक:

NH 19 भारत के सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्गों में शामिल है। करीब 1,324 किलोमीटर लंबा यह मार्ग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल—चार महत्वपूर्ण राज्यों से होकर गुजरता है। वर्ष 2010 में राष्ट्रीय राजमार्गों के नए नाम निर्धारण के बाद दिल्ली-आगरा मार्ग को एनएच 44 और आगरा-कोलकाता मार्ग को NH19 नाम दिया गया।

यूपी के किस जिले के रहने वाले हैं भारत के नए जैवलिन स्टार सचिन यादव? जानें यहां

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news. He has contributed to leading platforms like Ajayvision Education and Only IAS. Bagesh specializes in crafting impactful content, including current news articles, trending stories, sports updates, world affairs, and engaging infographics. Committed to quality and audience engagement, he consistently delivers content that informs, inspires, and drives results. He's currently working as a Senior Content Writer for the Current Affairs sections of Jagranjosh.com. He can be reached at bagesh.yadav@jagrannewmedia.com Languages: Hindi, English Area of Expertise: National, International, and general news beats, Sports writing, Current affairs Honors & Awards: NA Certification: Certified in Web Content Writing, Advanced Google Analytics, IFCN Fact Check, and Professional Writing, with specialized training in Fact Checking and Social Media Management.
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News