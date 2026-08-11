Bijnor School Holiday: कांवड़ यात्रा के चलते बिजनौर में 11 अगस्त को छुट्टी, BSA ने जारी किया आदेश

UP School Closed: कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों की बढ़ती भीड़ और रूट डायवर्जन को देखते हुए बिजनौर जिला प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा और सुविधा के लिए 11 अगस्त 2026 को सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में छुट्टीयों का ऐलान किया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) सचिन कसाना ने आज सोमवार शाम 6 बजे एक नोटिस जारी करके 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है।

BSA सचिन कसाना द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, जनपद के सभी राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, वित्तविहीन, सीबीएसई, आईसीएसई, बेसिक शिक्षा विभाग और अन्य सभी बोर्ड के विद्यालय बंद रहेंगे।

कांवड़ यात्रा और सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला

श्रावण मास में हरिद्वार और अन्य धार्मिक स्थलों से जल लेकर लौटने वाले कांवड़ियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बिजनौर जिले के मुख्य मार्गों और हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने तथा यातायात को सुचारू रखने के लिए रूट के डायवर्जन को लागू किया गया है।