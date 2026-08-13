India vs Sri Lanka Tests: कब और कहां खेला जायेगा पहला टेस्ट मैच, किसे मिलेगा मौका? देखें डिटेल्स

India vs Sri Lanka Tests: भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की बहुप्रतीक्षित सीरीज 15 अगस्त से शुरू होने जा रही है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 के लिहाज से यह सीरीज दोनों टीमों के लिए काफी अहम है। भारत लंबे समय बाद श्रीलंका की धरती पर पूरी टेस्ट सीरीज खेलने उतरेगा और उसकी नजरें WTC अभियान को फिर से ट्रैक पर लाने पर होंगी। गिल पर होगी बड़ी जिम्मेदारी शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया एक बदली हुई टीम के साथ मैदान पर उतरेगी। चोट की समस्या ने टीम की तैयारियों को थोड़ा मुश्किल जरूर किया है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह और साई सुदर्शन जैसे खिलाड़ी इस सीरीज से बाहर हैं। इसके बावजूद भारतीय टीम के पास युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा संतुलन है। गाले में होगा पहला मुकाबला सीरीज का पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद दोनों टीमें 23 अगस्त से कोलंबो के सिन्हलीज स्पोर्ट्स क्लब में दूसरे टेस्ट में आमने-सामने होंगी।

तारीख मुकाबला मैदान समय 15-19 अगस्त पहला टेस्ट गाले सुबह 10 बजे 23-27 अगस्त दूसरा टेस्ट कोलंबो (SSC) सुबह 10 बजे भारत की टीम में कई नए चेहरे टीम इंडिया में रवींद्र जडेजा की वापसी हुई है, जबकि जसप्रीत बुमराह की जगह युवा तेज गेंदबाज औकीब नबी को मौका मिला है। साई सुदर्शन के चोटिल होकर बाहर होने के बाद देवदत्त पडिक्कल के नंबर-3 पर उतरने की संभावना है। उन्होंने अभ्यास मैच में शानदार शतक लगाकर टीम मैनेजमेंट के सामने अपनी दावेदारी मजबूत कर दी है। कैसी दिखती है टीम इंडिया शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, देवदत्त पडिक्कल, कुलदीप यादव, मानव सुथार, सारांश जैन, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, सरफराज खान और औकीब नबी। श्रीलंका को घरेलू पिचों का भरोसा श्रीलंका की कप्तानी धनंजय डी सिल्वा करेंगे। घरेलू परिस्थितियां टीम के लिए बड़ा हथियार होंगी। गाले और कोलंबो की पिचों पर स्पिन गेंदबाजों को मिलने वाली मदद का श्रीलंका पूरा फायदा उठाना चाहेगा।