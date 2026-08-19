‘दक्षिण का ताजमहल’ किसे कहा जाता है, जानें यहां

आपने उत्तर भारत के ताजमहल के बारे में जरूर पढ़ा या सुना ही होगा, जो कि उत्तर प्रदेश में मौजूद है। यह ऐतिहासिक इमारत अपनी वास्तुकला और खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा भी मिला हुआ है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐतिहासिक इमारत ऐसी भी है, जिसे ‘दक्षिण का ताजमहल’ भी कहा जाता है। इस लेख में हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे।

किसे कहा जाता है ‘दक्षिण का ताजमहल’

भारत में ‘दक्षिण का ताजमहल’ बीबी के मकबरे को कहा जाता है। यह महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में है, जिसे पूर्व में औरंगाबाद नाम से जाना जाता था। आप इस मकबरे को देखेंगे, तो इसे बिल्कुल ताजमहल की कॉपी पाएंगे। यही वजह है कि कुछ इतिहासकारों ने इसे ताजमहल की गंदी नकल भी कहा है। कुछ लोग इसे 'गरीबों का ताजमहल' के नाम से भी जानते हैं।

कब हुआ था निर्माण

बीबी के मकबरा का निर्माण 1651 से 1661 ईस्वी के बीच किया गया था। इसे मुगल बादशाह औरंगजेब के बेटे राजकुमार आजम शाह ने अपनी मां दिलरास बानू बेगम, जिन्हें मरने के बाद 'राबिया-उद-दौरानी' की उपाधि दी गई थी, की याद में बनवाया था।