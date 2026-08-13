8th Pay Commission in UP: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के बीच भी चर्चा तेज हो गई है। अभी तक यूपी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक तारीख या फैसला जारी नहीं किया है। ऐसे में फिलहाल किसी तय समयसीमा की बात करना जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर पिछले वेतन आयोगों का रिकॉर्ड देखें, तो आगे की संभावित तस्वीर जरूर समझी जा सकती है। यूपी में अभी क्या है 8वें वेतन आयोग की स्थिति? 8th Pay Commission in Uttar Pradesh: फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को राज्य कर्मचारियों पर लागू करने को लेकर कोई आधिकारिक आदेश, अधिसूचना या कैबिनेट फैसला सामने नहीं आया है। ऐसे में अभी कर्मचारियों को लागू होने की तारीख, नई सैलरी और फिटमेंट फैक्टर को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना होगा। 7वें वेतन आयोग यूपी में कब हुआ था लागू?

पिछला रिकॉर्ड देखें तो यूपी ने केंद्र के फैसले के बाद अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई थी। राज्य मंत्रिमंडल ने 13 दिसंबर 2016 को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। इसके बाद नया वेतनमान 1 जनवरी 2017 से प्रभावी कर दिया गया था। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर था, जिसे संशोधित वेतन तय करने में आधार बनाया गया था। 6वें वेतन आयोग में भी अपनाया गया था यही रास्ता 6वें वेतन आयोग के समय भी उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र के फैसले के बाद अपनी प्रक्रिया पूरी की थी। राज्य में इसकी सिफारिशों को अगस्त 2008 में लागू किया गया। संशोधित वेतन का भुगतान 1 दिसंबर 2008 से शुरू हुआ, जबकि एरियर को 1 जनवरी 2006 से प्रभावी माना गया था। 8वें वेतन आयोग पर यूपी में क्या हो सकता है? यदि पिछले दोनों वेतन आयोगों का ट्रेंड देखें, तो माना जा सकता है कि केंद्र में फैसला होने के बाद यूपी सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए प्रक्रिया शुरू कर सकती है।