उत्तर प्रदेश के किस जिले को पहले ‘मयराष्ट्र’ नाम से जाना जाता था, यहां पढ़ें

उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यहां कुल 75 जिले हैं, जो कि 18 मंडलों में आते हैं। ये सभी मंडल कुल चार संभागों का हिस्सा हैं, जिनमें पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड शामिल है। कुछ किताबों में हमें रोहिलखंड और बघेलखंड का भी जिक्र देखने को मिलता है। राज्य के प्रत्येक जिले की अपनी पहचान है। इस कड़ी में यहां एक जिला ऐसा भी है, जिसे पहले ‘मयराष्ट्र’ के नाम से जाना जाता था। कौन-सा है यह जिला, जानने के लिए यह लेख पढ़ें।

यूपी के किस जिले को कहा जाता था ‘मयराष्ट्र’

यूपी में पश्चिम क्षेत्र के प्रमुख जिलों में शामिल मेरठ जिले को पहले ‘मयराष्ट्र’ नाम से जाना जाता था। इसके पीछे पौराणिक कारण हैं। हालांकि, समय के साथ-साथ यह नाम बिगड़ता गया और अंत में आकर मेरठ हो गया।

क्यों हुआ करता था ‘मयराष्ट्र’ नाम

मेरठ जिले की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक,

‘हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, त्रेतायुग में यह क्षेत्र असुरों के महान राजा और प्रसिद्ध वास्तुकार मयासुर (मय दानव) का साम्राज्य था। उन्होंने ही इस शहर को बसाया और अपनी राजधानी बनाया, जिसके कारण इसे 'मयराष्ट्र' (मय का प्रदेश) कहा गया।’