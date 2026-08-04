Rajasthan BSTC 3rd Merit List 2026: राजस्थान बीएसटीसी की तीसरी मेरिट लिस्ट जारी, डायरेक्ट लिंक से करें चेक

Rajasthan BSTC 3rd Merit List 2026: वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय (VMOU) ने बेसिक स्कूल टीचिंग कोर्स (BSTC) के लिए राजस्थान बीएसटीसी तीसरी सीट अलॉटमेंट लिस्ट 2026 जारी कर दी है। वीएमओयू ने 20 मई को राजस्थान के विभिन्न केंद्रों पर ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की थी। विश्वविद्यालय ने 10 जून, 2026 को बीएसटीसी प्री डीईएलएड का परिणाम जारी किया और 20 जून को पहली सीट आवंटन सूची जारी की। अब वीएमओयू ने उम्मीदवारों के लिए तीसरी सीट आवंटन सूची जारी कर दी है। इस परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपनी राजस्थान बीएसटीसी तीसरी सीट आवंटन सूची 2026 को आधिकारिक वेबसाइट predeledraj2026.com पर डाउनलोड कर सकते हैं।

Rajasthan BSTC 3rd Merit List 2026: तीसरी मेरिट लिस्ट जारी

राजस्थान बीएसटीसी कॉलेज अलॉटमेंट की तीसरी सूची 4 अगस्त 2026 को जारी हो गई है। ये तृतीय आवंटन द्वितीय आवंटन के बाद खाली रही सीटों के लिए किया जा रहा है। उम्मीदवार आधिकारिक Reporting Form में अपनी Counselling ID, रोल नंबर, माता का नाम और जन्मतिथि दर्ज करके व्यक्तिगत कॉलेज आवंटन स्थिति देख सकते हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए तीसरी मेरिट लिस्ट नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।