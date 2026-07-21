8th Pay Commission: क्या 18 हजार से बढ़कर 69000 होगी न्यूनतम सैलरी? कहां तक पहुंची आयोग की तैयारी

हर दस साल में आने वाले वेतन आयोग (Pay Commission) से केवल सैलरी बढ़ाने का फैसला नहीं होता, बल्कि लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति की नई दिशा भी तय होती है। यही वजह है कि इन दिनों 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चायें तेज हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों से लेकर पेंशनर्स तक, सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि आयोग आखिर वेतन, भत्तों और फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्या सिफारिश करता है। हालांकि आयोग ने अभी अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश नहीं की है, लेकिन विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों और संभावित फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई अनुमान लगाये जा रहे हैं। इन्हीं में सबसे ज्यादा चर्चा उस प्रस्ताव की हो रही है, जिसमें न्यूनतम बेसिक सैलरी को मौजूदा 18 हजार से बढ़ाकर 69 हजार करने की मांग की गई है। करीब एक करोड़ लोगों पर पड़ेगा असर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का सीधा असर देश के करीब एक करोड़ लोगों पर पड़ेगा। इनमें लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनर्स शामिल हैं। आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद वेतन, पेंशन और विभिन्न भत्तों में बदलाव देखने को मिल सकता है।

कहां तक पहुंची आयोग की तैयारी? 8वां वेतन आयोग फिलहाल विभिन्न पक्षों से सुझाव और आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया में है। कर्मचारियों और संगठनों से सुझाव लेने की समय-सीमा 15 जून तक थी, जबकि विभागों से आवश्यक आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया 31 जुलाई तक जारी है। फिटमेंट फैक्टर क्यों है सबसे अहम? पे कमीशन की चर्चा में सबसे अधिक जिस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, वह है फिटमेंट फैक्टर। आसान भाषा में समझें तो यह वह गुणक (Multiplier) है, जिसके आधार पर कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी में बदलाव किया जाता है। वेतन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है? उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18 हजार है और 2.0 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो उसकी नई बेसिक सैलरी 36 हजार हो जाएगी। इसी तरह यदि फिटमेंट फैक्टर अधिक होगा तो वेतन में बढ़ोतरी भी उसी अनुपात में होगी। 69000 वाली चर्चा क्यों हो रही है? हाल के दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के उस प्रस्ताव की है, जिसमें 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की गई है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18 हजार से बढ़कर लगभग 69 हजार हो सकती है।