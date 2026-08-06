भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत में संभाला था पद

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की धरती ने देश को पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू दिए थे। वहीं, इसी धरती ने देश को पहली महिला कैबिनेट मंत्री भी दी थी। यह महिला जवाहरलाल नेहरू की बहन थीं, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के दौर में कैबिनेट मंत्री बनकर इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ दिया था। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद फूलपूर से उप-चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद फूलपूर लोकसभा सीट से फिर चुनाव लड़ा और विजयी रही।

कौन थीं पहली महिला कैबिनेट मंत्री

भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री विजय लक्ष्मी पंडित थीं। वह 1937 में संयुक्त प्रांत के विधानमंडल में निर्वाचित हुई थीं और उन्हें कैबिनेट में जगह मिली। उस समय उन्हें जन स्वास्थ्य विभाग में मंत्री बनाया गया था। उन्होंने 1939 और बाद में 1946 से 1947 तक इस पद पर अपनी सेवाएं दीं।

महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष

वी. एल. पंडित ने महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए लंबा संघर्ष किया था। साथ ही, उन्होंने 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बनाने के लिए प्रयास किया, जिसके बाद महिलाओं को अपने पति और पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार मिला। वह पंडित जवाहरलाल नेहरू से 11 साल छोटी थीं। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद उन्होंने 1964 में फूलपूर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसी सीट से वह 1967 में भी जीतीं।