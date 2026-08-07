झारखंड में हेमंत सोरेन के अलावा इन सभी ने संभाली है मुख्यमंत्री पद की कुर्सी, देखें लिस्ट

झारखंड राज्य का गठन बिहार से अलग कर साल 2000 में नवंबर में किया गया था। यह देश के प्रमुख राज्यों में शामिल है, जो कि अपने खनिजों के लिए जाना जाता है। हाल ही में झारखंड राज्य चर्चाओं में रहा है। राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। इस लेख में झारखंड के सभी मुख्यमंत्रियों की लिस्ट देखेंगे।

झारखंड के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट (2000 से 2026)

झारखंड में सबसे पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी रहे हैं। अब तक कुल 13 मुख्यमंत्री रहे हैं, जो कि इस प्रकार हैंः