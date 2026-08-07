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झारखंड में हेमंत सोरेन के अलावा इन सभी ने संभाली है मुख्यमंत्री पद की कुर्सी, देखें लिस्ट

By Kishan Kumar
Last Updated: Aug 7, 2026, 18:50 IST

झारखंड भारत के प्रमुख राज्यों में शामिल है, जहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। इस लेख में हम झारखंड के सभी मुख्यमंत्रियों की पूरी लिस्ट देखेंगे।

झारखंड के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट
झारखंड के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट

झारखंड राज्य का गठन बिहार से अलग कर साल 2000 में नवंबर में किया गया था। यह देश के प्रमुख राज्यों में शामिल है, जो कि अपने खनिजों के लिए जाना जाता है। हाल ही में झारखंड राज्य चर्चाओं में रहा है। राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। इस लेख में झारखंड के सभी मुख्यमंत्रियों की लिस्ट देखेंगे। 

झारखंड के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट (2000 से 2026)

झारखंड में सबसे पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी रहे हैं। अब तक कुल 13 मुख्यमंत्री रहे हैं, जो कि इस प्रकार हैंः

क्र. सं.

मुख्यमंत्री का नाम

कब से

कब तक

1

बाबूलाल मरांडी

15 नवंबर 2000

17 मार्च 2003

2

अर्जुन मुंडा

18 मार्च 2003

2 मार्च 2005

3

शिबू सोरेन 

2 मार्च 2005

12 मार्च 2005

4

अर्जुन मुंडा

12 मार्च 2005

18 सितंबर 2006

5

मधु कोड़ा

18 सितंबर 2006

27 अगस्त 2008

6

शिबू सोरेन

27 अगस्त 2008

19 जनवरी 2009

-

राष्ट्रपति शासन

19 जनवरी 2009

30 दिसंबर 2009

7

शिबू सोरेन

30 दिसंबर 2009

1 जून 2010

-

राष्ट्रपति शासन

1 जून 2010

11 सितंबर 2010

8

अर्जुन मुंडा

11 सितंबर 2010

18 जनवरी 2013

-

राष्ट्रपति शासन

18 जनवरी 2013

13 जुलाई 2013

9

हेमंत सोरेन

13 जुलाई 2013

28 दिसंबर 2014

10

रघुवर दास

28 दिसंबर 2014

29 दिसंबर 2019

11

हेमंत सोरेन

29 दिसंबर 2019

2 फरवरी 2024

12

चंपई सोरेन

2 फरवरी 2024

3 जुलाई 2024

13

हेमंत सोरेन

4 जुलाई 2024

वर्तमान (2026)

झारखंड का राजनीतिक इतिहास क्या है

झारखंड में बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। वहीं, रघुवर दास झारखंड के पहले और इकलौते गैर-आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने 2014 से 2019 तक अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। राज्य में मधु कोड़ा देश के दूसरे ऐसे राजनेता रहे हैं, जो निर्दलीय विधायक होते हुए मुख्यमंत्री बन गए थे।

झारखंड में राष्ट्रपति शासन

झारखंड में अब तक कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन रहा है। यहां 2009, 2010 और 2013 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था।

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior Executive - Editorial

A seasoned journalist and Multimedia Producer with over 8 years of experience in print and digital media, Kishan specializes in turning complex topics into clear, compelling narratives. Currently working as a Senior Content Writer in the GK section at Jagran Josh, he brings deep subject expertise in History, Polity, and Geography, writing on national and international affairs from a general knowledge perspective. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com.

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First Published: Aug 7, 2026, 18:48 IST

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