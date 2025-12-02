CBSE Exam 2025: CBSE ने 10वीं-12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जारी की नई गाइडलाइन, देखें नई SOP

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम और इंटरनल असेसमेंट के लिए नई गाइडलाइन और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी की है। बोर्ड ने सभी स्कूलों को इन सख्त निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने के लिए कहा गया है। साथ ही, स्कूलों को निर्देश दिए गए है कि एग्जाम में किसी भी तरह की नकल नहीं होनी चाहिए।

बोर्ड ने नई SOP में छात्रों को दि गई टाइम लाइन के अनुसार ही अपने असेसमेंट पूरे करने का भी आदेश दिया है। बोर्ड ने स्कूलों को कहा कि वेब पोर्टल पर छात्रों के मार्क्स चढ़ाते हुए पूरी सावधानी से प्रक्रिया को पूरा करें।

CBSE की नई गाइडलाइंस

CBSE ने स्कूलों और छात्रों दोनों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। आइए जानते हैं वह क्या बदलाव हैं।