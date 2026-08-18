[OUT] BPSC TRE 4 Notification 2026 LIVE: 32,388 पदों पर शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, यहां देखें पूरी डिटेल

BPSC TRE 4 Notification 2026 OUT: बिहार में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने आज, 18 अगस्त 2026 को शिक्षक भर्ती के चौथे चरण TRE 4.0 का आधिकारिक विज्ञापन जारी कर दिया है। आयोग ने विज्ञापन संख्या 14/2026 के तहत शिक्षा विभाग, बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 32,388 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। TRE 4.0 के तहत प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। भर्ती से जुड़ी आवेदन प्रक्रिया, शुल्क भुगतान, पात्रता और अन्य जरूरी जानकारी आयोग की ओर से जारी विज्ञापन में दी गई है।

विज्ञापन संख्या-14/2026 के तहत शिक्षा विभाग, बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 32,388 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।



ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क भुगतान की प्रक्रिया 01 सितंबर 2026 से शुरू होगी। शुल्क भुगतान की अंतिम… pic.twitter.com/he42Gf3CQu — Bihar Public Service Commission (@BPSCOffice) August 18, 2026

BPSC TRE 4.0 Application Form: 1 सितंबर से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन

BPSC TRE 4.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया 1 सितंबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तारीख से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 29 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।

BPSC TRE 4 Vacancy 2026: 32,388 पदों पर होगी शिक्षक भर्ती

TRE 4.0 के तहत बिहार के शिक्षा विभाग में विद्यालय अध्यापक के 32,388 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसमें प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षक पद शामिल हैं। कक्षावार पदों का विवरण इस प्रकार है:

कक्षा पदों की संख्या कक्षा 1 से 5 3,847 कक्षा 6 से 8 8,563 कक्षा 9 से 10 3,877 कक्षा 11 से 12 16,101 कुल 32,388

इनमें सबसे अधिक 16,101 पद कक्षा 11वीं और 12वीं के शिक्षकों के लिए हैं। विषयवार और कक्षावार रिक्तियों की विस्तृत जानकारी आधिकारिक विज्ञापन में दी गई है।

STET 2026 अभ्यर्थियों को भी मिलेगा मौका

TRE 4.0 की अहम बात STET 2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से जुड़ी है। STET 2026 में शामिल होने वाले अपीयरिंग अभ्यर्थी भी TRE 4 के लिए आवेदन कर सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन के दौरान अपना STET Form ID दर्ज करना होगा। इससे उन उम्मीदवारों को राहत मिलेगी जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं और वर्तमान STET परीक्षा में शामिल हो रहे हैं।

STET क्यों महत्वपूर्ण है?

कक्षा 9 से 10 और कक्षा 11 से 12 के शिक्षक पदों के लिए संबंधित अभ्यर्थियों के लिए STET की पात्रता महत्वपूर्ण है। इस बार विभिन्न विषयों के लिए STET परीक्षा आयोजित की जा रही है। STET में सफल होने वाले अभ्यर्थी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों के लिए निर्धारित पात्रता पूरी कर सकेंगे। ऐसे में STET 2026 और TRE 4.0 दोनों ही शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

BPSC TRE 4 Notification 2026 कहां से डाउनलोड करें?

BPSC TRE 4.0 से संबंधित विस्तृत सूचना और ऑनलाइन आवेदन के दिशा-निर्देश BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आवेदन की प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क और अन्य जरूरी शर्तों को ध्यान से पढ़ सकते हैं।

यहां देखें:BPSC TRE 4 Syllabus 2026