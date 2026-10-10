DSSSB Vacancy 2026: 10वीं पास सफाई कर्मचारी और चौकीदार के पदों पर भर्ती, 13 अक्टूबर से करें आवेदन

DSSSB Vacancy 2026: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने 9 अक्टूबर 2026 को स्वीपर और चौकीदार भर्ती 2026 की अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य दिल्ली के जिला एवं सत्र न्यायालयों में ग्रुप सी के 25 पदों को भरना है। दोनों पदों के लिए आयु सीमा 1 जून 2026 तक 18 से 27 वर्ष है, जिसमें श्रेणी के अनुसार छूट दी जाएगी। अधिसूचना के अनुसार, डीएसएसबी की ओर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 अक्टूबर 2026 को (दोपहर 12:00 बजे) से शुरू होगी और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 11 नवंबर 2026 को (रात 11:00) बजे तक रहेगी।

DSSSB weeper and Safai Karamchari Vacancy 2026: अधिसूचना

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSB) द्वारा स्वीपर और चौकीदार भर्ती परीक्षा राज्य स्तरीय भर्ती परीक्षा है, जो प्रत्येक वर्ष विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाती है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने जिला एवं सत्र न्यायालय, दिल्ली की ओर से स्वीपर और सफाई कर्मचारी और चौकीदार पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 05/2026 जारी किया है। जिसमें कुल 25 रिक्तियों की घोषणा की गई है।