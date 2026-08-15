Rajasthan Lab Assistant Cut off 2026: राजस्थान लैब असिस्टेंट भूगोल और साइंस कैटेगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट देखें यहां

Rajasthan Lab Assistant Cut off 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर राजस्थान लैब असिस्टेंट भूगोल और साइंस की परीक्षा के रिजल्ट के साथ कट-ऑफ लिस्ट भी जारी कर दी है। रिजल्ट और कट-ऑफ लिस्ट 14 अगस्त 2026 को जारी की गई है। दिनांक 09 मई 2026 को भूगोल और दिनांक 10 मई 2026 को साइंस की परीक्षा आयोजित की गई थी। आयोग ने अब राजस्थान लैब असिस्टेंट भूगोल और साइंस कैटेगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट भी जारी कर दी है। आप नीचे लेख में लिंक के जरिए कट-ऑफ लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। Also Check- Rajasthan Lab Assistant Cutoff 2026 in English RSSB Lab Assistant Cut off 2026 डाउनलोड लिंक राजस्थान लैब असिस्टेंट भूगोल और साइंस कैटेगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट प्रश्न पत्र के डिफिकल्टी लेवल, परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या और ओवरऑल प्रदर्शन के आधार पर तैयार की गई है। उम्मीदवारों को याद रखना चाहिए कि अनुमानित कट-ऑफ लिस्ट को फाइनल सलेक्शन नहीं माना जाना चाहिए। कट-ऑफ लिस्ट डाउनलोड करने का लिंक नीचे टेबल में दिया गया है। आप नीचे दिए गए लिंक भी क्लिक करके भी कट-ऑफ लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

क्रं.सं. विषय़ डाउनलोड लिंक 1 राजस्थान लैब असिस्टेंट कट-ऑफ लिस्ट 2026 भूगोल क्लिक करें 2 राजस्थान लैब असिस्टेंट कट-ऑफ लिस्ट 2026 साइंस क्लिक करें Rajasthan Lab Assistant Cut off 2026 डाउनलोड कैसे करें? राजस्थान लैब असिस्टेंट भूगोल और साइंस की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।

होम पेज पर जाएं।

Rajasthan Lab Assistant Cut off 2026 पर क्लिक करें।

राजस्थान लैब असिस्टेंट भूगोल और साइंस कट-ऑफ लिस्ट पर ओपन हो जाएगी।

कट-ऑफ लिस्ट की PDF डाउनलोड कर लें। RSSB Lab Assistant Cutoff 2026 को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स आरएसएसबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लैब असिस्टेंट भूगोल और साइंस की परीक्षा के रिजल्ट के साथ कैटेगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट 2026 जारी कर दी है। आरएसएसबी लैब असिस्टेंट कट-ऑफ कई फैक्टर्स के आधार पर आधारित है। नीचे कुछ फैक्टर्स के बारे में विस्तार से बताया गया है।

परीक्षा का डिफिकल्टी लेवल - आरएसएसबी लैब असिस्टेंट परीक्षा कट-ऑफ लिस्ट परीक्षा के डिफिकल्टी लेवल पर निर्भर करती है। प्रश्न पत्र जितना कठिन होगा, कट-ऑफ उतनी ही कम होगी, और प्रश्न पत्र जितना आसान होगा, कट-ऑफ उतनी ही ज्यादा होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या - अगर परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधिक होती है, तो इसका मतलब होगा कि कट-ऑफ उतनी ही ज्यादा होगी और उम्मीदवारों की संख्या कम होने से कट-ऑफ भी कम होगी। रिक्तियों की संख्या - रिक्तियों की संख्या हमेशा कट-ऑफ लिस्ट को प्रभावित करती है। रिक्तियों की संख्या कम होने से कट-ऑफ हाई जाती है और रिक्तियों की संख्या ज्यादा होने से कट-ऑफ कम हो जाती है। उम्मीदवारों का एग्जाम में प्रदर्शन - उम्मीदवारों का ओवरऑल प्रदर्शन भी कट-ऑफ अंकों को प्रभावित करता है। यदि बड़ी संख्या में उम्मीदवार परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो कट-ऑफ अंक भी अधिक होंगे।

Rajasthan Lab Assistant Cut off 2018 नॉन शेड्यूल एरिया कैटेगरी सब-कैटेगरी कट-ऑफ अंक GEN GEN 189.2139 FEM 180.3191 WD NA DV 120.7742 SC GEN 143.8978 FEM 131.1909 WD NA DV NA ST GEN 141.3859 FEM 136.4509 WD NA DV NA OBC GEN 182.1365 FEM 174.5272 WD NA DV NA MBC GEN 170.3457 FEM NA WD NA DV NA SAHARIYA GEN NA FEM NA WD NA DV NA शेड्यूल एरिया कैटेगरी सब-कैटेगरी कट-ऑफ अंक GEN GEN 129.9793 FEM 120.0207 WD NA DV NA SC GEN 120.2866 FEM NA WD NA DV NA ST GEN 120.1389 FEM NA WD NA DV NA