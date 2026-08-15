Rajasthan Lab Assistant Cut off 2026: राजस्थान लैब असिस्टेंट भूगोल और साइंस कैटेगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट देखें यहां
Rajasthan Lab Assistant Cut off 2026: आरएसएसबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लैब असिस्टेंट भूगोल और साइंस की परीक्षा के रिजल्ट के साथ कैटेगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट 2026 जारी कर दी है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके कट-ऑफ लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
Rajasthan Lab Assistant Cut off 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर राजस्थान लैब असिस्टेंट भूगोल और साइंस की परीक्षा के रिजल्ट के साथ कट-ऑफ लिस्ट भी जारी कर दी है। रिजल्ट और कट-ऑफ लिस्ट 14 अगस्त 2026 को जारी की गई है। दिनांक 09 मई 2026 को भूगोल और दिनांक 10 मई 2026 को साइंस की परीक्षा आयोजित की गई थी। आयोग ने अब राजस्थान लैब असिस्टेंट भूगोल और साइंस कैटेगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट भी जारी कर दी है। आप नीचे लेख में लिंक के जरिए कट-ऑफ लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
Also Check- Rajasthan Lab Assistant Cutoff 2026 in English
RSSB Lab Assistant Cut off 2026 डाउनलोड लिंक
राजस्थान लैब असिस्टेंट भूगोल और साइंस कैटेगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट प्रश्न पत्र के डिफिकल्टी लेवल, परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या और ओवरऑल प्रदर्शन के आधार पर तैयार की गई है। उम्मीदवारों को याद रखना चाहिए कि अनुमानित कट-ऑफ लिस्ट को फाइनल सलेक्शन नहीं माना जाना चाहिए। कट-ऑफ लिस्ट डाउनलोड करने का लिंक नीचे टेबल में दिया गया है। आप नीचे दिए गए लिंक भी क्लिक करके भी कट-ऑफ लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
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क्रं.सं.
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विषय़
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डाउनलोड लिंक
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1
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राजस्थान लैब असिस्टेंट कट-ऑफ लिस्ट 2026 भूगोल
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2
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राजस्थान लैब असिस्टेंट कट-ऑफ लिस्ट 2026 साइंस
Rajasthan Lab Assistant Cut off 2026 डाउनलोड कैसे करें?
राजस्थान लैब असिस्टेंट भूगोल और साइंस की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।
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होम पेज पर जाएं।
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Rajasthan Lab Assistant Cut off 2026 पर क्लिक करें।
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राजस्थान लैब असिस्टेंट भूगोल और साइंस कट-ऑफ लिस्ट पर ओपन हो जाएगी।
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कट-ऑफ लिस्ट की PDF डाउनलोड कर लें।
RSSB Lab Assistant Cutoff 2026 को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स
आरएसएसबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लैब असिस्टेंट भूगोल और साइंस की परीक्षा के रिजल्ट के साथ कैटेगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट 2026 जारी कर दी है। आरएसएसबी लैब असिस्टेंट कट-ऑफ कई फैक्टर्स के आधार पर आधारित है। नीचे कुछ फैक्टर्स के बारे में विस्तार से बताया गया है।
परीक्षा का डिफिकल्टी लेवल - आरएसएसबी लैब असिस्टेंट परीक्षा कट-ऑफ लिस्ट परीक्षा के डिफिकल्टी लेवल पर निर्भर करती है। प्रश्न पत्र जितना कठिन होगा, कट-ऑफ उतनी ही कम होगी, और प्रश्न पत्र जितना आसान होगा, कट-ऑफ उतनी ही ज्यादा होगी।
परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या - अगर परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधिक होती है, तो इसका मतलब होगा कि कट-ऑफ उतनी ही ज्यादा होगी और उम्मीदवारों की संख्या कम होने से कट-ऑफ भी कम होगी।
रिक्तियों की संख्या - रिक्तियों की संख्या हमेशा कट-ऑफ लिस्ट को प्रभावित करती है। रिक्तियों की संख्या कम होने से कट-ऑफ हाई जाती है और रिक्तियों की संख्या ज्यादा होने से कट-ऑफ कम हो जाती है।
उम्मीदवारों का एग्जाम में प्रदर्शन - उम्मीदवारों का ओवरऑल प्रदर्शन भी कट-ऑफ अंकों को प्रभावित करता है। यदि बड़ी संख्या में उम्मीदवार परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो कट-ऑफ अंक भी अधिक होंगे।
Rajasthan Lab Assistant Cut off 2018
नॉन शेड्यूल एरिया
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कैटेगरी
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सब-कैटेगरी
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कट-ऑफ अंक
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GEN
|
GEN
|
189.2139
|
|
FEM
|
180.3191
|
|
WD
|
NA
|
|
DV
|
120.7742
|
SC
|
GEN
|
143.8978
|
|
FEM
|
131.1909
|
|
WD
|
NA
|
|
DV
|
NA
|
ST
|
GEN
|
141.3859
|
|
FEM
|
136.4509
|
|
WD
|
NA
|
|
DV
|
NA
|
OBC
|
GEN
|
182.1365
|
|
FEM
|
174.5272
|
|
WD
|
NA
|
|
DV
|
NA
|
MBC
|
GEN
|
170.3457
|
|
FEM
|
NA
|
|
WD
|
NA
|
|
DV
|
NA
|
SAHARIYA
|
GEN
|
NA
|
|
FEM
|
NA
|
|
WD
|
NA
|
|
DV
|
NA
शेड्यूल एरिया
|
कैटेगरी
|
सब-कैटेगरी
|
कट-ऑफ अंक
|
GEN
|
GEN
|
129.9793
|
|
FEM
|
120.0207
|
|
WD
|
NA
|
|
DV
|
NA
|
SC
|
GEN
|
120.2866
|
|
FEM
|
NA
|
|
WD
|
NA
|
|
DV
|
NA
|
ST
|
GEN
|
120.1389
|
|
FEM
|
NA
|
|
WD
|
NA
|
|
DV
|
NA
RSSB Lab Assistant Cut off 2026 डाउनलोड करने के बाद क्या करें?
राजस्थान लैब असिस्टेंट भूगोल और साइंस कैटेगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार अपने अंकों का मिलान करें। इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए ऑफिशियल डेट जारी किया जाएगी। उम्मीदवारों को दी गई डेट पर निर्धारित जगह पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए पहुंचना होगा। डेट निकल जाने के बाद फिर से दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट के लिए उम्मीदवार आरएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in विजिट करते रहें।
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.