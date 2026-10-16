Bihar Board 10th 12th Exam Form 2027 की डेट एक्सटेंडेड, जानें Full Process
BSEB Board Exam 2027 Big Update: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने 10वीं और 12वीं एग्जाम 2027 के ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट को लेट फीस के साथ 31 अक्टूबर 2026 तक आगे बढ़ा दी है। छात्र अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपने स्कूल से संपर्क करें। यहां से लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जानें।
Bihar Board Exam Form 2027: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB), पटना ने फाइनल माध्यमिक (मैट्रिक) और उच्च माध्यमिक (इंटरमीडिएट) एग्जाम 2027 में सम्मिलित होने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी अपडेट है। बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के फाइनल एग्जाम 2027 के लिए ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म (Exam Form) और फीस जमा करने की लास्ट डेट को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2026 तक कर दिया गया है।
पहले ये एग्जाम फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई थी। साथ ही, जिन छात्रों का फॉर्म किसी कारण से फिल नहीं हो पाया था, वे अब 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक के बीच निर्धारित लेट फीस (Late Fee) के साथ अपना एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। BSEB ने ये अपडेट अपने ऑफिशियल ट्वीट को जारी करके सभी पेरेंट्स और छात्रों को जानकारी दी।
Bihar Board 10th 12th exam form 2027 ki last date kab tak badhi hai?
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2027 के लिए एग्जाम फॉर्म भरने की डेट को बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। पहले निर्धारित कि गई डेट पर काफी छात्र फॉर्म नहीं भर पाए थे। परंतु, अब उन्हें एक और मौका दिया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ त्यागराजन एस.एम. ने इसकी ऑफिशियल जानकारी दी है।
Bihar Board Exam Form 2027: एग्जाम फॉर्म से जुड़ी सभी मुख्य डिटेल्स
बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं एग्जाम फॉर्म 2027 से संबंधित आवश्यक डेट्स और ऑफिशियल डिटेल्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।
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इवेंट
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ऑफिशियल डिटेल्स
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एग्जाम बोर्ड
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बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB), पटना
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क्लासेस
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कक्षा 10वीं (मैट्रिक) और कक्षा 12वीं (इंटरमीडिएट)
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एग्जाम सेशन
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फाइनल एग्जाम 2027
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पहले की निर्धारित लास्ट डेट
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15 अक्टूबर 2026
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एक्सटेंडेड लास्ट डेट
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16 अक्टूबर 2026 से 31 अक्टूबर 2026
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रजिस्ट्रेशन की स्थिति
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लेट फीस के साथ (With Late Fee)
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रजिस्ट्रेशन मोड
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विद्यालय/कॉलेज प्रधान के माध्यम से ऑनलाइन
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मैट्रिक (10th) ऑफिशियल पोर्टल
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इंटरमीडिएट (12th) ऑफिशियल पोर्टल
BSEB Matric Inter exam form online kaise bharein?
बिहार बोर्ड के नियमों के अनुसार छात्र अपने-आप सीधे व्यक्तिगत तौर पर एग्जाम फॉर्म को नहीं भरते हैं। यह पूरी प्रक्रिया संस्था के प्रधान द्वारा ऑनलाइन की जाती है:
- छात्र अपने संबंधित स्कूल/कॉलेज के प्रधानाध्यापक या अधिकृत प्रभारी से तुरंत संपर्क करें।
- पहली जारी किए गए रजिस्ट्रेशन कार्ड के अनुसार नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, जाति, लिंग, आधार नंबर और चुने गए सब्जेक्ट को चेक करें।
- निर्धारित एग्जाम फीस के साथ लागू लेट फिस (Late Fine) का भी भुगतान अपने विद्यालय में जमा करें।
- स्कूल के प्रधान अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर आधिकारिक पोर्टल (exam.biharboardonline.org या intermediate.biharboardonline.com) पर फॉर्म को ऑनलाइन भरें।
- फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद जमा की गई फीस की रसीद और भरे गए फॉर्म की कॉपी अवश्य प्राप्त कर लें।
Bihar Board 10th 12th Exam Form 2027 Extended: कौन-सी वेबसाइट का उपयोग करें?
Bihar Board 10th 12th Exam Form 2027 भरने के लिए इंटरमीडिएट के छात्र intermediate.biharboardonline.com का उपयोग करें। साथ ही, मैट्रिक के छात्र exam.biharboardonline.org वेबसाइट का उपयोग करें।
Bihar Board Exam Form 2027 Date Extended: Official Tweet
#Bihar #BSEB #BiharBoard @BiharEducation_ @mkrtiwari_bjp @samrat4bjp https://t.co/5jOTkK1NVr— Bihar School Examination Board (@officialbseb) October 16, 20
एग्जाम फॉर्म भरते समय छात्र रखें इन बातों का ध्यान
- स्पेलिंग गलती न हो: अपने नाम, माता-पिता के नाम तथा जन्म तिथि में किसी भी स्पेलिंग मिस्टेक से बचने के लिए रजिस्ट्रेशन रसीद से डिटेल्स को आपस में मिला लें।
- सब्जेक्ट कोड को सही चुनें: 12वीं के कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि स्ट्रीम के छात्र और 10वीं के छात्र अपने ऐच्छिक और अनिवार्य सब्जेक्ट का सही कोड ही फिल करें।
यहां भी पढ़े: BCI AIBE XXII Syllabus 2026 OUT: ऑल इंडिया बार एग्जाम का सिलेबस जारी, यहां से करें Download
Bihar Board Exam Form 2027: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB), पटना ने फाइनल माध्यमिक (मैट्रिक) और उच्च माध्यमिक (इंटरमीडिएट) एग्जाम 2027 में सम्मिलित होने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी अपडेट है। बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के फाइनल एग्जाम 2027 के लिए ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म (Exam Form) और फीस जमा करने की लास्ट डेट को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2026 तक कर दिया गया है।
पहले ये एग्जाम फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई थी। साथ ही, जिन छात्रों का फॉर्म किसी कारण से फिल नहीं हो पाया था, वे अब 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक के बीच निर्धारित लेट फीस (Late Fee) के साथ अपना एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। BSEB ने ये अपडेट अपने ऑफिशियल ट्वीट को जारी करके सभी पेरेंट्स और छात्रों को जानकारी दी।
Bihar Board 10th 12th exam form 2027 ki last date kab tak badhi hai?
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2027 के लिए एग्जाम फॉर्म भरने की डेट को बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। पहले निर्धारित कि गई डेट पर काफी छात्र फॉर्म नहीं भर पाए थे। परंतु, अब उन्हें एक और मौका दिया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ त्यागराजन एस.एम. ने इसकी ऑफिशियल जानकारी दी है।
Bihar Board Exam Form 2027: एग्जाम फॉर्म से जुड़ी सभी मुख्य डिटेल्स
बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं एग्जाम फॉर्म 2027 से संबंधित आवश्यक डेट्स और ऑफिशियल डिटेल्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।
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इवेंट
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ऑफिशियल डिटेल्स
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एग्जाम बोर्ड
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बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB), पटना
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क्लासेस
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कक्षा 10वीं (मैट्रिक) और कक्षा 12वीं (इंटरमीडिएट)
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एग्जाम सेशन
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फाइनल एग्जाम 2027
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पहले की निर्धारित लास्ट डेट
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15 अक्टूबर 2026
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एक्सटेंडेड लास्ट डेट
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16 अक्टूबर 2026 से 31 अक्टूबर 2026
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रजिस्ट्रेशन की स्थिति
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लेट फीस के साथ (With Late Fee)
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रजिस्ट्रेशन मोड
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विद्यालय/कॉलेज प्रधान के माध्यम से ऑनलाइन
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मैट्रिक (10th) ऑफिशियल पोर्टल
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इंटरमीडिएट (12th) ऑफिशियल पोर्टल
BSEB Matric Inter exam form online kaise bharein?
बिहार बोर्ड के नियमों के अनुसार छात्र अपने-आप सीधे व्यक्तिगत तौर पर एग्जाम फॉर्म को नहीं भरते हैं। यह पूरी प्रक्रिया संस्था के प्रधान द्वारा ऑनलाइन की जाती है:
- छात्र अपने संबंधित स्कूल/कॉलेज के प्रधानाध्यापक या अधिकृत प्रभारी से तुरंत संपर्क करें।
- पहली जारी किए गए रजिस्ट्रेशन कार्ड के अनुसार नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, जाति, लिंग, आधार नंबर और चुने गए सब्जेक्ट को चेक करें।
- निर्धारित एग्जाम फीस के साथ लागू लेट फिस (Late Fine) का भी भुगतान अपने विद्यालय में जमा करें।
- स्कूल के प्रधान अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर आधिकारिक पोर्टल (exam.biharboardonline.org या intermediate.biharboardonline.com) पर फॉर्म को ऑनलाइन भरें।
- फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद जमा की गई फीस की रसीद और भरे गए फॉर्म की कॉपी अवश्य प्राप्त कर लें।
Bihar Board 10th 12th Exam Form 2027 Extended: कौन-सी वेबसाइट का उपयोग करें?
Bihar Board 10th 12th Exam Form 2027 भरने के लिए इंटरमीडिएट के छात्र intermediate.biharboardonline.com का उपयोग करें। साथ ही, मैट्रिक के छात्र exam.biharboardonline.org वेबसाइट का उपयोग करें।
Bihar Board Exam Form 2027 Date Extended: Official Tweet
#Bihar #BSEB #BiharBoard @BiharEducation_ @mkrtiwari_bjp @samrat4bjp https://t.co/5jOTkK1NVr— Bihar School Examination Board (@officialbseb) October 16, 20
एग्जाम फॉर्म भरते समय छात्र रखें इन बातों का ध्यान
- स्पेलिंग गलती न हो: अपने नाम, माता-पिता के नाम तथा जन्म तिथि में किसी भी स्पेलिंग मिस्टेक से बचने के लिए रजिस्ट्रेशन रसीद से डिटेल्स को आपस में मिला लें।
- सब्जेक्ट कोड को सही चुनें: 12वीं के कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि स्ट्रीम के छात्र और 10वीं के छात्र अपने ऐच्छिक और अनिवार्य सब्जेक्ट का सही कोड ही फिल करें।
यहां भी पढ़े: BCI AIBE XXII Syllabus 2026 OUT: ऑल इंडिया बार एग्जाम का सिलेबस जारी, यहां से करें Download
Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.