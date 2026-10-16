Bihar Board 10th 12th Exam Form 2027 की डेट एक्सटेंडेड, जानें Full Process

Bihar Board Exam Form 2027: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB), पटना ने फाइनल माध्यमिक (मैट्रिक) और उच्च माध्यमिक (इंटरमीडिएट) एग्जाम 2027 में सम्मिलित होने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी अपडेट है। बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के फाइनल एग्जाम 2027 के लिए ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म (Exam Form) और फीस जमा करने की लास्ट डेट को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2026 तक कर दिया गया है। पहले ये एग्जाम फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई थी। साथ ही, जिन छात्रों का फॉर्म किसी कारण से फिल नहीं हो पाया था, वे अब 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक के बीच निर्धारित लेट फीस (Late Fee) के साथ अपना एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। BSEB ने ये अपडेट अपने ऑफिशियल ट्वीट को जारी करके सभी पेरेंट्स और छात्रों को जानकारी दी। Bihar Board 10th 12th exam form 2027 ki last date kab tak badhi hai? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2027 के लिए एग्जाम फॉर्म भरने की डेट को बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। पहले निर्धारित कि गई डेट पर काफी छात्र फॉर्म नहीं भर पाए थे। परंतु, अब उन्हें एक और मौका दिया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ त्यागराजन एस.एम. ने इसकी ऑफिशियल जानकारी दी है।

Bihar Board Exam Form 2027: एग्जाम फॉर्म से जुड़ी सभी मुख्य डिटेल्स बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं एग्जाम फॉर्म 2027 से संबंधित आवश्यक डेट्स और ऑफिशियल डिटेल्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें। इवेंट ऑफिशियल डिटेल्स एग्जाम बोर्ड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB), पटना क्लासेस कक्षा 10वीं (मैट्रिक) और कक्षा 12वीं (इंटरमीडिएट) एग्जाम सेशन फाइनल एग्जाम 2027 पहले की निर्धारित लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2026 एक्सटेंडेड लास्ट डेट 16 अक्टूबर 2026 से 31 अक्टूबर 2026 रजिस्ट्रेशन की स्थिति लेट फीस के साथ (With Late Fee) रजिस्ट्रेशन मोड विद्यालय/कॉलेज प्रधान के माध्यम से ऑनलाइन मैट्रिक (10th) ऑफिशियल पोर्टल exam.biharboardonline.org इंटरमीडिएट (12th) ऑफिशियल पोर्टल intermediate.biharboardonline.com BSEB Matric Inter exam form online kaise bharein?

बिहार बोर्ड के नियमों के अनुसार छात्र अपने-आप सीधे व्यक्तिगत तौर पर एग्जाम फॉर्म को नहीं भरते हैं। यह पूरी प्रक्रिया संस्था के प्रधान द्वारा ऑनलाइन की जाती है: छात्र अपने संबंधित स्कूल/कॉलेज के प्रधानाध्यापक या अधिकृत प्रभारी से तुरंत संपर्क करें। पहली जारी किए गए रजिस्ट्रेशन कार्ड के अनुसार नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, जाति, लिंग, आधार नंबर और चुने गए सब्जेक्ट को चेक करें। निर्धारित एग्जाम फीस के साथ लागू लेट फिस (Late Fine) का भी भुगतान अपने विद्यालय में जमा करें। स्कूल के प्रधान अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर आधिकारिक पोर्टल (exam.biharboardonline.org या intermediate.biharboardonline.com) पर फॉर्म को ऑनलाइन भरें। फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद जमा की गई फीस की रसीद और भरे गए फॉर्म की कॉपी अवश्य प्राप्त कर लें। Bihar Board 10th 12th Exam Form 2027 Extended: कौन-सी वेबसाइट का उपयोग करें?

Bihar Board Exam Form 2027: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB), पटना ने फाइनल माध्यमिक (मैट्रिक) और उच्च माध्यमिक (इंटरमीडिएट) एग्जाम 2027 में सम्मिलित होने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी अपडेट है। बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के फाइनल एग्जाम 2027 के लिए ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म (Exam Form) और फीस जमा करने की लास्ट डेट को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2026 तक कर दिया गया है। पहले ये एग्जाम फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई थी। साथ ही, जिन छात्रों का फॉर्म किसी कारण से फिल नहीं हो पाया था, वे अब 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक के बीच निर्धारित लेट फीस (Late Fee) के साथ अपना एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। BSEB ने ये अपडेट अपने ऑफिशियल ट्वीट को जारी करके सभी पेरेंट्स और छात्रों को जानकारी दी। Bihar Board 10th 12th exam form 2027 ki last date kab tak badhi hai? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2027 के लिए एग्जाम फॉर्म भरने की डेट को बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। पहले निर्धारित कि गई डेट पर काफी छात्र फॉर्म नहीं भर पाए थे। परंतु, अब उन्हें एक और मौका दिया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ त्यागराजन एस.एम. ने इसकी ऑफिशियल जानकारी दी है।

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