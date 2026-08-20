यूपी की महिलाओं-बेटियों के लिए काम की खबर: इन 3 योजनाओं में सीधे खाते में पहुंचता है सरकारी पैसा

घर का खर्च हो, बेटी की पढ़ाई हो या शादी की चिंता सता रही हो, ऐसे में यदि सरकारी मदद सही समय पर मिल जाए तो परिवार को काफी सहारा मिल सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार भी ऐसी कई योजनाएं चला रही है, जिनमें पात्र महिलाओं और बेटियों को DBT के जरिए सीधे बैंक खाते में पैसा मिलता है। खास बात यह है कि इसमें किसी बिचौलिए के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होती। यदि आप या आपके परिवार की कोई महिला इन योजनाओं के दायरे में आती है, तो इन तीन योजनाओं के बारे में जरूर जान लें। 1. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बेटी के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई और आगे की शिक्षा तक परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई जा रही है। पात्रता पूरी होने पर बेटी को छह चरणों में सहायता मिलती है- बेटी के जन्म पर 2,000 रुपये

एक साल तक पूरा टीकाकरण होने पर 1,000 रुपये

कक्षा 1 में दाखिले पर 2,000 रुपये

कक्षा 6 में दाखिले पर 2,000 रुपये

कक्षा 9 में दाखिले पर 3,000 रुपये

12वीं पास करने के बाद ग्रेजुएशन या कम से कम 2 साल के डिप्लोमा में प्रवेश पर 5,000 रुपये

उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी योजना का लाभ लेने के लिए परिवार का उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है और वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। सामान्य तौर पर एक परिवार की अधिकतम दो बेटियां योजना का लाभ ले सकती हैं। 2. निराश्रित महिला पेंशन योजना पति की मृत्यु के बाद आर्थिक जिम्मेदारियों का बोझ उठाने वाली महिलाओं के लिए यह योजना काफी मददगार है। पात्र महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि DBT के जरिए सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। यानी हर महीने मिलने वाली यह मदद छोटी जरूर है, लेकिन जरूरत के समय घर के खर्च में बड़ा सहारा बन सकती है। 3. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना बेटी की शादी का खर्च गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी चिंता होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चला रही है। इस योजना के तहत पात्र जोड़े के विवाह पर सरकार की ओर से ₹1 लाख तक का प्रावधान है, जिसका विवरण यहां नीचे दिया गया है।