PM Surya Ghar Yojana: 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाने पर कितना खर्च, कितनी मिलेगी सब्सिडी? ऐसे करें आवेदन

हर महीने बढ़ता बिजली का बिल आपकी जेब पर भारी पड़ रहा है? ऐसे में घर की छत पर सोलर पैनल लगवाना आपके लिए राहत का रास्ता बन सकता है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) के तहत सरकार रूफटॉप सोलर लगवाने पर सब्सिडी देती है, जिससे शुरुआती खर्च काफी कम हो सकता है। यदि आप 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने की सोच रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा की कितना खर्च आएगा और सरकार से कितनी मदद मिलेगी? आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। 51 लाख से ज्यादा घरों तक पहुंचा योजना का लाभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 में PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य देश के 1 करोड़ घरों को रूफटॉप सोलर से जोड़ना है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 51 लाख से ज्यादा घर इस योजना से जुड़ चुके हैं। योजना का फायदा सिर्फ सोलर पैनल लगवाने तक सीमित नहीं है। घर में सोलर बिजली बनने से बिजली के बिल में भी काफी बचत हो सकती है।

5 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर कितनी सब्सिडी? केंद्र सरकार सोलर सिस्टम की क्षमता के हिसाब से सब्सिडी देती है। मौजूदा प्रावधान के अनुसार: 1 किलोवाट: 30,000 रुपये तक 2 किलोवाट: 60,000 रुपये तक 3 किलोवाट या उससे ज्यादा: अधिकतम 78,000 रुपये यानी यदि आप 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं, तो केंद्र सरकार की तरफ से अधिकतम 78,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। 5 किलोवाट सिस्टम के लिए भी केंद्र की सब्सिडी 78,000 रुपये से ज्यादा नहीं होगी। 5 किलोवाट पैनल लगवाने में कितना खर्च आएगा? इसका कोई एक फिक्स आंकड़ा नहीं है। 5 किलोवाट सोलर सिस्टम की कीमत सोलर पैनल, इन्वर्टर, इंस्टॉलेशन, स्ट्रक्चर और वेंडर के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है। इसलिए सिस्टम लगवाने से पहले योजना के तहत सूचीबद्ध वेंडर से कीमत और इंस्टॉलेशन की पूरी जानकारी लेना बेहतर है। इसके बाद पात्र सब्सिडी घटने पर आपकी जेब से होने वाला खर्च तय होगा। कुछ राज्यों में मिलती है अतिरिक्त मदद