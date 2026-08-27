Chandra Grahan 2026: 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण साल का आखिरी या इसके बाद कोई और भी? जानें यहां

Chandra Grahan 2026: 28 अगस्त को लगने वाला चंद्र ग्रहण मायने में खास रहने वाला है, क्योंकि यह सावन पूर्णिमा का दिन भी है। खगोलीय वैज्ञानिकों के अनुसार इसे आंशिक चंद्र ग्रहण ((Partial Lunar Eclipse) माना जा रहा है। भारत में इसके न दिखने के कारण रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जा सकता है। चलिए साल के आखिरी चंद्र ग्रहण के बारे में विस्तार से पढ़ें।

क्या भारत में दिखेगा यह चंद्र ग्रहण

साल का आखिरी चंद्र ग्रहण सावन माह की पूर्णिमा को लगने जा रहा है, जो कि आंशिक होने वाला है। खगोलीय वैज्ञानिकों के अनुसार यह ग्रहण भारत मे दिखाई नहीं देने वाला है ऐसे मे भारत मे इसे दिखने की बात को लेकर चर्चा काफी हद तक कम है। भारतीय समयानुसार चंद्र ग्रहण की शुरुआत 28 अगस्त को सुबह 06 बजकर 53 मिनट पर होगी, जो दोपहर 12 बजकर 53 मिनट पर समाप्त होगा।

भारत नहीं तो कहां दिखेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण?

यह चंद्र ग्रहण यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका के अतिरिक्त प्रशांत और अटलांटिक महासागर के क्षेत्रों मे नजर आने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बात दें कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब तब उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है, इस घटना को चंद्र ग्रहण की स्थिति माना जाता है।