LPG सिलेंडरों पर A-24, B-26 और C-25 जैसे कोड देखकर न हों कंफ्यूज, क्या बताते हैं ये कोड? जानें यहां

एलपीजी सिलेंडर आज लगभग हर घर की जरूरत बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सिलेंडर के ऊपरी हिस्से पर लिखे A-24, B-26, C-25 जैसे कोड्स पर ध्यान दिया है? ज्यादातर लोग इन्हें सिलेंडर की एक्सपायरी डेट समझ लेते हैं। यही वजह है कि कई बार लोग ऐसे सिलेंडर लेने से घबरा जाते हैं या भ्रमित हो जाते हैं। हालांकि सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल, ये कोड सिलेंडर की एक्सपायरी डेट नहीं बताते, बल्कि यह जानकारी देते हैं कि सिलेंडर की अगली अनिवार्य सुरक्षा जांच (Safety Testing) कब होनी है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह कोड एक तरह का सुरक्षा संकेत है। क्या होता है A-24 और B-26 का मतलब? एलपीजी सिलेंडर पर लिखा कोड दो हिस्सों में बंटा होता है। पहला हिस्सा अंग्रेजी का एक अक्षर होता है और दूसरा हिस्सा दो अंकों का वर्ष। A-24 का मतलब है कि सिलेंडर की अगली जांच जनवरी से मार्च 2024 के बीच होनी थी। B-26 का मतलब है कि सिलेंडर की जांच अप्रैल से जून 2026 के बीच थी।

अक्षरों का क्या होता है मतलब? सिलेंडर पर लिखे A, B, C और D वर्ष की चार तिमाहियों (Quarter) को दर्शाते हैं। लेटर अवधि A जनवरी – मार्च B अप्रैल – जून C जुलाई – सितंबर D अक्टूबर – दिसंबर जबकि कोड में लिखा 24, 25 या 26 उस वर्ष को दर्शाता है जिसमें सिलेंडर की अगली सुरक्षा जांच होनी है। उदाहरण के तौर पर A-24 - जनवरी से मार्च 2024

B-26 - अप्रैल से जून 2026

C-26 - जुलाई से सितंबर 2026

D-25 - अक्टूबर से दिसंबर 2025 आखिर इन कोड्स की जरूरत क्यों पड़ती है? एलपीजी सिलेंडर मजबूत जरूर होते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। लगातार उपयोग के कारण इनमें जंग लग सकती है, धातु कमजोर हो सकती है या वाल्व और फिटिंग्स में खराबी आ सकती है। इसी वजह से समय-समय पर सिलेंडरों की तकनीकी जांच की जाती है। इस जांच में यह देखा जाता है कि: सिलेंडर की बॉडी सुरक्षित है या नहीं

कहीं जंग या दरार तो नहीं है

वाल्व और अन्य फिटिंग्स सही तरह काम कर रही हैं या नहीं

सिलेंडर दबाव वाली गैस को सुरक्षित रूप से रखने में सक्षम है या नहीं