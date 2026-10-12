SSC GD Result 2026: जारी हुआ एसएससी जीडी कांस्टेबल रिजल्ट, ये रहा मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड Link
SSC GD Result 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने आज, 12 अक्टूबर 2026 को कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा से संबंधित संशोधित परिणाम जारी किए हैं। अभ्यर्थी एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट से संबंधित मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं।
SSC GD Result 2026 Sarkari Result: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने आज 12 अक्टूबर को जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इस भर्ती के माध्यम से बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एसएसएफ और असम राइफल्स में कांस्टेबल और राइफलमैन के पदों पर भर्ती की जाएगी। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर रिजल्ट की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग की ओर से कटऑफ अंक भी जारी किए जाएंगे। मेरिट लिस्ट में जिन उम्मीदवारों का रोल नंबर होगा, वे भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए चयनित होंगे। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 25,487 पदों को भरा जाएगा।
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SSC GD Result 2026 Write-up
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SSC GD Result Shortlisted Candidates List 1 (Female)
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SSC GD Result Shortlisted Candidates List 2 (Male)
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SSC GD Result 2026 List 3 (Withheld)
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SSC GD Constable 2026 Result List-4 (Debar)
SSC GD Result 2026- हाइलाइट्स
एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 27 अप्रैल से 30 मई 2026 तक देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। परीक्षा समाप्त होने के बाद आयोग ने 15 जून 2026 को उत्तर कुंजी जारी की थी। उम्मीदवारों को उत्तर कुंजी पर 20 जून 2026 तक आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया गया था। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रिजल्ट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी तालिका में देख सकते हैं।
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आयोग का नाम
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कर्मचारी चयन आयोग (SSC)
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परीक्षा का नाम
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एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2026
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कुल रिक्त पद
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25,487 पद
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परीक्षा मोड
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CBT
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एसएससी जीडी परीक्षा तिथि 2026
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27 अप्रैल से 30 मई 2026
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उत्तर कुंजी जारी होने की तिथि
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15 जून 2026
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आपत्ति उठाने की अंतिम तिथि
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20 जून 2026, शाम 6 बजे
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एसएससी जीडी रिजल्ट 2026 डेट
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12 अक्टूबर 2026 (जारी)
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आधिकारिक वेबसाइट
SSC GD Constable Result 2026 कैसे डाउनलोड करें?
अभ्यर्थी जिसने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा दी है, वे नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से अपना परिणाम देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
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सबसे पहले आप SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
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होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन में एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2026 के रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।
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रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
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इसमें अपनी डिटेल्स चेक करें और डाउनलोड करके सेव कर लें।
SSC GD Merit List 2026 PDF में क्या जानकारी उल्लिखित होगी?
एसएससी जीडी मेरिट लिस्ट 2026 पीडीएफ में निम्नलिखित जानकारी दी होती है।
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अभ्यर्थी का रोल नंबर और नाम
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परीक्षा का नाम
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कैटेगरी
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प्राप्त अंक
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कट ऑफ अंक
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क्वालिफाइंग स्टेटस
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अगले चरण के लिए चयनित उम्मीदवारों का विवरण
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.