SSC GD Cut Off 2026: एसएससी जीडी कांस्टेबल कटऑफ PDF डाउनलोड करें

SSC GD Constable Cut Off 2026: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट के साथ कटऑफ मार्क्स भी जारी किए गए हैं। इस भर्ती के तहत कुल 25,487 कांस्टेबल पदों को भरा जाएगा। कटऑफ के आधार पर तय होगा कि कौन से उम्मीदवार अगले चरण यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) में शामिल होंगे। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट और कटऑफ मार्क्स चेक कर सकते हैं।

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SSC GD Result 2026

SSC GD Constable Cut Off 2026: हाइलाइट्स

एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 में शामिल उम्मीदवार कटऑफ मार्क्स और अपने अंक आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने 12 अक्टूबर 2026 को कटऑफ जारी की है। इस भर्ती के तहत कुल 25,487 पदों पर कांस्टेबल और राइफलमैन की नियुक्ति की जाएगी। नीचे टेबल में परीक्षा और कटऑफ से जुड़ी जरूरी जानकारी दी गई है।