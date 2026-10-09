SSC GD Cut Off 2026: एसएससी जीडी कांस्टेबल कटऑफ PDF डाउनलोड करें
SSC GD कांस्टेबल 2026 परीक्षा 25,487 पदों के लिए आयोजित की गई थी। आयोग ने 12 अक्टूबर को रिजल्ट के साथ कटऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार नीचे कैटेगरी वाइज SSC GD Cut Off 2026 चेक कर सकते हैं।
SSC GD Constable Cut Off 2026: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट के साथ कटऑफ मार्क्स भी जारी किए गए हैं। इस भर्ती के तहत कुल 25,487 कांस्टेबल पदों को भरा जाएगा। कटऑफ के आधार पर तय होगा कि कौन से उम्मीदवार अगले चरण यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) में शामिल होंगे। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट और कटऑफ मार्क्स चेक कर सकते हैं।
SSC GD Constable Cut Off 2026 PDF
SSC GD Constable Cut Off 2026: हाइलाइट्स
एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 में शामिल उम्मीदवार कटऑफ मार्क्स और अपने अंक आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने 12 अक्टूबर 2026 को कटऑफ जारी की है। इस भर्ती के तहत कुल 25,487 पदों पर कांस्टेबल और राइफलमैन की नियुक्ति की जाएगी। नीचे टेबल में परीक्षा और कटऑफ से जुड़ी जरूरी जानकारी दी गई है।
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परीक्षा का नाम
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एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026
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आयोग का नाम
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कर्मचारी चयन आयोग (SSC)
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कुल पदों की संख्या
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25,487
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पदों के नाम
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कांस्टेबल GD और राइफलमैन GD
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परीक्षा की तारीख
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27 अप्रैल से 30 मई 2026
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कटऑफ जारी होने की तिथि
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12 अक्टूबर 2026
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आधिकारिक वेबसाइट
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ssc.gov.in
SSC GD Constable Cut Off 2026 कैसे डाउनलोड करें?
एक बार जारी होने के बाद, उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स की मदद से ऑफिशियल एसएससी जीडी कट ऑफ मार्क्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
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सबसे पहले SSC की आधिकारिक वेबसाइट- ssc.gov.in पर जाएं।
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होम पेज पर Notice Board सेक्शन में एसएससी जीडी कांस्टेबल कट-ऑफ लिंक पर क्लिक करें।
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कैटेगरी मार्क्स के साथ पीडीएफ स्क्रीन पर खुल जाएगी।
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इसमें अपनी कट-ऑफ चेक करें और डाउनलोड करें।
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SSC GD Constable Bharti 2026- हाइलाइट्स
उम्मीदवार नीचे दी तालिका में एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2026 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण हाइलाइट्स देख सकते हैं।
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आयोग का नाम
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कर्मचारी चयन आयोग (SSC)
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परीक्षा का नाम
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एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026
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कुल रिक्त पद
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25,487
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परीक्षा तिथि
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27 अप्रैल से 30 मई 2026
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चयन प्रक्रिया
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कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT), फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET), फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST), मेडिकल परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन
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आधिकारिक वेबसाइट
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ssc.gov.in
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.