शतकवीर देवदत्त पडिक्कल ने की ‘दादा’ के इस रिकॉर्ड की बराबरी, विशेष क्लब में हुए शामिल
IND vs SL: श्रीलंका के खिलाफ गाले टेस्ट में देवदत्त पडिक्कल ने शानदार 167 रन की पारी खेलकर कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। इस दौरान वह 21वीं सदी में टेस्ट क्रिकेट में नंबर-3 पर शतक लगाने वाले भारत के दूसरे बाएं हाथ के बल्लेबाज बने और सौरव गांगुली के साथ खास क्लब में शामिल हो गए।
Galle Test: गाले की मुश्किल पिच, बार-बार होती बारिश और लंबे इंतजार के बीच देवदत्त पडिक्कल ने धैर्य और क्लास का शानदार नमूना पेश किया। भारत के इस युवा बल्लेबाज ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में 230 गेंदों पर 167 रन की यादगार पारी खेली। 15 चौकों और एक छक्के से सजी इस पारी के साथ पडिक्कल ने न सिर्फ अपना पहला टेस्ट 150+ स्कोर बनाया, बल्कि कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए।
पहली बार टेस्ट में 150 के पार पहुंचे पडिक्कल
पहले दिन अपना पहला टेस्ट शतक पूरा करने के बाद पडिक्कल ने दूसरे दिन भी बल्लेबाजी का मोर्चा संभाले रखा। बारिश के कारण करीब साढ़े चार घंटे की देरी से खेल शुरू हुआ, लेकिन इसका असर उनकी बल्लेबाजी पर बिल्कुल नहीं दिखा।
पडिक्कल ने संयम के साथ पारी आगे बढ़ाई और धीरे-धीरे अपने स्कोर को 150 के पार पहुंचा दिया। यह उनके टेस्ट करियर का अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी बन गया।
द्रविड़ और पुजारा के साथ खास क्लब में नाम
167 रन बनाते ही पडिक्कल ने एक बेहद खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वह नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के खिलाफ 150 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए।
इससे पहले यह कारनामा दो दिग्गज कर चुके हैं:
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राहुल द्रविड़: 177 रन, अहमदाबाद, 2009
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चेतेश्वर पुजारा: 153 रन, गाले, 2017
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देवदत्त पडिक्कल: 167 रन, गाले, 2026
जयसूर्या ने ऐसे खत्म की शानदार पारी
लंबी पारी खेलने के बाद पडिक्कल को आखिरकार प्रभात जयसूर्या ने पवेलियन भेजा। पडिक्कल क्रीज से बाहर निकलकर शॉट खेलने की कोशिश में थे, लेकिन जयसूर्या ने गेंद को तेज और फ्लैट रखा। पडिक्कल गेंद को मिस कर गए और विकेटकीपर निरोशन डिकवेला ने बिजली जैसी तेजी दिखाते हुए स्टंप बिखेर दिए।
24 साल के पडिक्कल जब मैदान से बाहर निकले तो गाले के दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। भारतीय ड्रेसिंग रूम से भी उनके लिए तालियों की गूंज सुनाई दी।
भारतीय बाएं हाथ के बल्लेबाज के रूप में भी कमाल
पडिक्कल की यह पारी एक और खास वजह से याद रखी जाएगी। Cricbuzz के अनुसार, वह 21वीं सदी में टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए नंबर-3 पर शतक लगाने वाले सिर्फ दूसरे बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं।
उनसे पहले यह उपलब्धि सौरव गांगुली के नाम थी। गांगुली ने 2002 में दिल्ली में जिम्बाब्वे के खिलाफ नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए 136 रन बनाए थे।
35 पारियों का इंतजार भी हुआ खत्म
नंबर-3 के भारतीय बल्लेबाज के टेस्ट शतक का इंतजार भी पडिक्कल ने खत्म कर दिया। उनसे पहले इस नंबर पर आखिरी शतक शुभमन गिल ने सितंबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में लगाया था।
इसके बाद 35 पारियों तक भारत के किसी नंबर-3 बल्लेबाज ने टेस्ट शतक नहीं लगाया था।
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