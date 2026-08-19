PM Kisan Yojana 24th Kist: रक्षाबंधन के मौके पर 24वीं किस्त आएगी क्या? ये है अपडेट
PM Kisan Yojana 24 Kist Release Date: रक्षाबंधन के मौके पर 24वीं किस्त जारी होने की कोई आधिकारिक घोषणा सरकार की ओर से नहीं की गई है। पिछले भुगतान के पैटर्न को देखते हुए भी रक्षाबंधन पर किस्त आने की संभावना कम मानी जा रही है।
PM Kisan Yojana 24th Installment Kab Aayegi: करोड़ों किसानों के खाते में PM Kisan की अगली किस्त का इंतजार बढ़ता जा रहा है। 23वीं किस्त जून में जारी होने के बाद अब किसानों की नजर 24वीं किस्त पर है। आमतौर पर हर चार महीने में किस्त जारी होती है, इसलिए 24वीं किस्त सितंबर के अंत या अक्टूबर में आने की उम्मीद है। चलिए देखते है क्या है अगली क़िस्त से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट।
हालांकि, सरकार ने अभी इसकी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। यदि आप भी PM Kisan के लाभार्थी हैं, तो किस्त आने का इंतजार करने से पहले अपना eKYC, आधार-बैंक लिंकिंग और खेत का सत्यापन स्टेटस जरूर चेक कर लें, क्योंकि इनमें कमी होने पर भुगतान अटक सकता है।
क्या रक्षाबंधन पर आएगी 24वीं किस्त?
रक्षाबंधन के मौके पर 24वीं किस्त जारी होने की कोई आधिकारिक घोषणा सरकार की ओर से नहीं की गई है। पिछले भुगतान के पैटर्न को देखते हुए भी रक्षाबंधन पर किस्त आने की संभावना कम मानी जा रही है। इसलिए किसानों को फिलहाल आधिकारिक अपडेट का इंतजार करना चाहिए।
ऐसे चेक करें लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम
अपना नाम और किस्त का स्टेटस चेक करने के लिए आप नीचे दिए गए स्टेप देख सकते है-
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PM Kisan की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
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किसान कॉर्नर (Farmers Corner) में जाएं।
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Beneficiary Status या Beneficiary List पर क्लिक करें।
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जरुरी डिटेल्स, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर, दर्ज करें।
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कैप्चा भरकर Get Data पर क्लिक करें।
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स्क्रीन पर आपकी किस्त और पेमेंट से जुड़ी डिटेल्स दिखाई देगी।
eKYC नहीं है तो अटक सकती है किस्त
पीएम किसान लाभार्थियों के लिए eKYC जरूरी है। अगर आपने अभी तक eKYC नहीं कराया है, तो इसे जल्द पूरा कर लें। वेबसाइट पर OTP के जरिए eKYC की जा सकती है। अगर OTP से परेशानी हो रही है, तो नजदीकी CSC सेंटर जाकर बायोमेट्रिक eKYC कराई जा सकती है।
लैंड सीडिंग और आधार-बैंक लिंकिंग जरुर चेक करें
कई बार eKYC पूरा होने के बावजूद किस्त नहीं आती। इसकी एक वजह लैंड सीडिंग या आधार-बैंक लिंकिंग में समस्या हो सकती है। पीएम किसान पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक करें। यदि इनमें से किसी के सामने ‘No’ दिखाई दे रहा है, तो संबंधित विभाग या बैंक से संपर्क करके इसे ठीक कराएं।
तो क्या अक्टूबर में आएगी 24वीं किस्त
पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद तीन किस्तों में दी जाती है। 23वीं किस्त 20 जून को जारी की गई थी। इसी अंतराल को देखते हुए 24वीं किस्त सितंबर के अंत या अक्टूबर में जारी होने की संभावना है। यदि पेमेंट में किसी कारण से देरी होती है, तो यह नवंबर तक भी जा सकती है।
किसानों के लिए जरूरी बात
24वीं किस्त की अभी कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी तारीख या दावे पर भरोसा करने से पहले PM Kisan के आधिकारिक पोर्टल पर जानकारी जरूर जांच लें। किस्त आने से पहले eKYC, आधार-बैंक लिंकिंग और Land Seeding जैसी जरूरी चीजें अपडेट रखना सबसे बेहतर रहेगा।
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