धुंध में दौड़ती वंदे भारत का वायरल वीडियो रेलवे के किस रूट का है और यह क्यों है फेमस
Vande Bharat Train: देश की सबसे मशहूर वंदे भारत का वायरल वीडियो कर्नाटक के सकलेशपुर-सुबरमण्या रोड घाट सेक्शन का है, जिसे शिराडी घाट के नाम से भी जाना जाता है। यह हिस्सा बेंगलुरु-मंगलुरु रेल मार्ग का महत्वपूर्ण सेक्शन है।
Vande Bharat Train: बारिश, घने जंगल, पहाड़ों पर छाई धुंध और उनके बीच से गुजरती नारंगी-सफेद वंदे भारत एक्सप्रेस का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, ट्रेन का यह नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रहा। ड्रोन से शूट किए गए इस वीडियो में ट्रेन पश्चिमी घाट की घुमावदार पहाड़ियों के बीच ऐसी दौड़ती नजर आती है, जैसे धुंध के बीच कोई ‘नारंगी सांप’ अपना रास्ता बना रहा हो। वीडियो वायरल होने के बाद अब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये ट्रेन किस रूट पर दौड़ रही है और यह इलाका इतना खास क्यों है।
आखिर किस रूट का है वायरल वीडियो?
वायरल वीडियो कर्नाटक के सकलेशपुर-सुबरमण्या रोड घाट सेक्शन का है, जिसे शिराडी घाट के नाम से भी जाना जाता है। यह हिस्सा बेंगलुरु-मंगलुरु रेल मार्ग का महत्वपूर्ण सेक्शन है। हाल ही में यहां वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन किया गया था।
पहाड़ों और धुंध के बीच दिखा शानदार नजारा
वीडियो में वंदे भारत घने हरे जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और बारिश के बाद छाई धुंध के बीच से गुजरती दिखाई देती है। चमकदार नारंगी-सफेद ट्रेन और चारों तरफ फैली हरियाली का कॉम्बिनेशन इतना खूबसूरत है कि वीडियो को देखकर लोग इसे किसी सिनेमाई दृश्य से जोड़ रहे हैं।
रेलवे मंत्री ने भी शेयर किया वीडियो
FPV क्रिएटर @hemisphere.fpv द्वारा शूट किए गए इस शानदार एरियल फुटेज को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, ‘New age trains! Make more in India.’ इसके बाद वीडियो को सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिलने लगी।
New age trains! Make more in India 🇮🇳 pic.twitter.com/TUjZup3iKz— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) August 23, 2026
बेहद चुनौतीपूर्ण है ये रेल सेक्शन
सकलेशपुर–सुबरमण्या रोड सेक्शन अपनी दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के लिए जाना जाता है। इस रेल मार्ग पर 57 सुरंगें, 258 पुल और 108 तीखे मोड़ हैं। इसके अलावा यहां खड़ी ढलान और घुमावदार ट्रैक ट्रेन संचालन को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। ऐसे क्षेत्र में वंदे भारत का ट्रायल अपने आप में खास माना जा रहा है।
आधुनिक रेलवे और प्रकृति का खूबसूरत संगम
इस वीडियो की सबसे खास बात सिर्फ वंदे भारत की रफ्तार नहीं, बल्कि आधुनिक रेलवे और पश्चिमी घाट की प्राकृतिक खूबसूरती का एक साथ नजर आना है। धुंध में पहाड़ियों के बीच से निकलती ट्रेन ने इंटरनेट यूजर्स को खूब आकर्षित किया।
कई लोगों ने इसे ‘इंजीनियरिंग और प्रकृति का शानदार मेल’ बताया, तो कई यूजर्स इस नजारे को देखकर भारतीय रेलवे की बदलती तस्वीर की तारीफ करते नजर आए।
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