धुंध में दौड़ती वंदे भारत का वायरल वीडियो रेलवे के किस रूट का है और यह क्यों है फेमस

Vande Bharat Train: बारिश, घने जंगल, पहाड़ों पर छाई धुंध और उनके बीच से गुजरती नारंगी-सफेद वंदे भारत एक्सप्रेस का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, ट्रेन का यह नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रहा। ड्रोन से शूट किए गए इस वीडियो में ट्रेन पश्चिमी घाट की घुमावदार पहाड़ियों के बीच ऐसी दौड़ती नजर आती है, जैसे धुंध के बीच कोई ‘नारंगी सांप’ अपना रास्ता बना रहा हो। वीडियो वायरल होने के बाद अब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये ट्रेन किस रूट पर दौड़ रही है और यह इलाका इतना खास क्यों है।

आखिर किस रूट का है वायरल वीडियो?

वायरल वीडियो कर्नाटक के सकलेशपुर-सुबरमण्या रोड घाट सेक्शन का है, जिसे शिराडी घाट के नाम से भी जाना जाता है। यह हिस्सा बेंगलुरु-मंगलुरु रेल मार्ग का महत्वपूर्ण सेक्शन है। हाल ही में यहां वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन किया गया था।

पहाड़ों और धुंध के बीच दिखा शानदार नजारा

वीडियो में वंदे भारत घने हरे जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और बारिश के बाद छाई धुंध के बीच से गुजरती दिखाई देती है। चमकदार नारंगी-सफेद ट्रेन और चारों तरफ फैली हरियाली का कॉम्बिनेशन इतना खूबसूरत है कि वीडियो को देखकर लोग इसे किसी सिनेमाई दृश्य से जोड़ रहे हैं।