IND vs SL: भारत को बड़ा झटका! यह दिग्गज श्रीलंका टेस्ट सीरीज से बाहर, कौन होगा विकल्प? देखें यहां

श्रीलंका दौरे से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। दुनिया के नंबर-1 टेस्ट गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अब दो मैचों की टेस्ट सीरीज में नहीं खेलेंगे। कुछ दिन पहले तक उम्मीद थी कि फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद वह टीम के साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन ताजा मेडिकल रिपोर्ट के बाद बीसीसीआई ने कोई जोखिम नहीं लेने का फैसला किया है। बुमराह के बाएं घुटने में अब भी हल्की तकलीफ है, इसलिए उन्हें पूरी तरह फिट होने तक आराम करने की सलाह दी गई है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। फिटनेस टेस्ट पास किया, फिर भी क्यों नहीं खेलेंगे बुमराह? TOI की रिपोर्ट के अनुसार, बुमराह ने हाल ही में फिटनेस टेस्ट पास कर लिया था, जिससे उनके श्रीलंका दौरे पर जाने की संभावना बढ़ गई थी। लेकिन बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हुई आगे की जांच में पता चला कि उनके बाएं घुटने में अभी भी पूरी तरह आराम नहीं है। यही वजह है कि मेडिकल टीम और चयनकर्ताओं ने मिलकर फैसला किया कि उन्हें जल्दबाजी में मैदान पर उतारना सही नहीं होगा।

बीसीसीआई क्यों नहीं लेना चाहता कोई जोखिम? बीसीसीआई के एक सूत्र के मुताबिक, अतीत में कई खिलाड़ी चोट से पूरी तरह उबरने से पहले मैदान पर लौटे और फिर दोबारा चोटिल हो गए। बुमराह के साथ ऐसी गलती दोहराने का कोई इरादा नहीं है। आने वाले महीनों में भारत को एशियन गेम्स, न्यूजीलैंड दौरा और अगले साल की शुरुआत में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी जैसे बड़े मुकाबले खेलने हैं। ऐसे में टीम प्रबंधन चाहता है कि बुमराह पूरी तरह फिट होकर ही वापसी करें। कौन होगा बुमराह का विकल्प? बुमराह की गैरमौजूदगी में जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज औकिब नबी डार सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। चयन समिति जल्द ही उनके नाम की आधिकारिक घोषणा कर सकती है। कब खेली जाएगी भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज? दो मैचों की टेस्ट सीरीज अगस्त में खेली जाएगी। पहला टेस्ट: 15 से 19 अगस्त, जीआईसीएस स्टेडियम, गाले

दूसरा टेस्ट: 23 से 27 अगस्त, कोलंबो श्रीलंका दौरे के लिए भारत की टेस्ट टीम