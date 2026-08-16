8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में कितनी होगी न्यूनतम बेसिक सैलरी, कब जमा होगी फाइनल रिपोर्ट?

8th Pay Commission Update in Hindi: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वां वेतन आयोग इस समय सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। हर किसी की नजर एक ही सवाल के जवाब पर है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी कितनी होगी? कर्मचारी संगठनों की मांग 3.83 फिटमेंट फैक्टर तक है, जबकि अलग-अलग अनुमानों में यह 1.82 से 2.86 के बीच रहने की बात कही जा रही है। यदि बड़े अंतर के साथ फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो मौजूदा 18000 रुपये की न्यूनतम बेसिक पे में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। कभी सिर्फ 55 रुपये थी न्यूनतम बेसिक सैलरी आज भले ही सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक पे 18000 हजार है, लेकिन यहां तक पहुंचने में करीब 80 साल लगे हैं। जब भारत में पहला वेतन आयोग लागू हुआ था, तब न्यूनतम बेसिक सैलरी महज 55 रुपये प्रति माह थी। इसके बाद हर वेतन आयोग के साथ सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव हुआ और न्यूनतम बेसिक पे धीरे-धीरे बढ़ती गई। 55 से 18000 रुपये तक का यह सफर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में हुए लंबे बदलाव को दिखाता है।

हर वेतन आयोग के साथ बढ़ी बेसिक पे वेतन आयोगों के जरिए न्यूनतम बेसिक पे में लगातार बढ़ोतरी हुई। आंकड़ों पर नजर डालें तो सफर कुछ इस तरह रहा- पहला वेतन आयोग (1946-47): 55 रुपये

दूसरा वेतन आयोग (1959): 80 रुपये

तीसरा वेतन आयोग (1973): 196 रुपये

चौथा वेतन आयोग (1986): 750 रुपये

पांचवां वेतन आयोग (1997): 2550 रुपये

छठा वेतन आयोग (2006): 7000 रुपये

सातवां वेतन आयोग (2016): 18000 रुपये यानी करीब आठ दशकों में न्यूनतम बेसिक पे 55 रुपये से बढ़कर 18000 रुपये हो गई। 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों की कौन सी है बड़ी मांग 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने वेतन, पेंशन और भत्तों में बढ़ोतरी समेत कई मांगें सरकार के सामने रखी हैं। इनमें सबसे अहम मांग फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.83 करने की है। फिटमेंट फैक्टर ही तय करता है कि मौजूदा बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसलिए कर्मचारियों की नजर इस पर टिकी है।

अब 8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीद? अब कर्मचारियों की उम्मीदें 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हैं। सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। आसान भाषा में समझें तो फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है, जिसके आधार पर मौजूदा बेसिक पे को नई बेसिक पे में बदला जाएगा। कर्मचारी यूनियनें 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रही हैं। हालांकि, विशेषज्ञों के अनुमान में यह आंकड़ा 1.82 से 2.86 के बीच रहने की संभावना जताई जा रही है। 18000 की बेसिक पे कितनी हो सकती है? यदि 18000 रुपये की मौजूदा न्यूनतम बेसिक पे को अलग-अलग संभावित फिटमेंट फैक्टर से गुणा करें, तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है- फिटमेंट फैक्टर संभावित बेसिक पे 1.92 34560 रुपये 2.28 41040 रुपये 2.57 46260 रुपये 2.86 51480 रुपये इस हिसाब से कुछ परिस्थितियों में न्यूनतम बेसिक पे 30 हजार रुपये से बढ़कर 50 हजार रुपये के पार भी जा सकती है। लेकिन अभी इन आंकड़ों को फाइनल न मानें