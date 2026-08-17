यूपी के इस जिलें में है 11 चीनी मिलें, करोड़ों का कारोबार और विदेशों तक पहुंचती है चीनी

यदि उत्तर प्रदेश के किसी एक जिले की पहचान गन्ने से सबसे ज्यादा जुड़ी है, तो मुजफ्फरनगर का नाम सबसे ऊपर आता है। यहां दूर-दूर तक फैले गन्ने के खेत, चीनी मिलों की लंबी चेन और देश के बड़े गुड़ बाजारों में से एक मिलकर इसे खास बनाते हैं। यही वजह है कि मुजफ्फरनगर को ‘शुगर बाउल ऑफ इंडिया’ यानी भारत का शुगर बाउल कहा जाता है। हालांकि, यहां एक बात समझना जरूरी है। चीनी उत्पादन के आंकड़े आमतौर पर शहर के नहीं, बल्कि पूरे मुजफ्फरनगर जिले के आधार पर जारी किए जाते हैं। मुजफ्फरनगर में गन्ने की खेती इतनी ज्यादा क्यों? मुजफ्फरनगर की सबसे बड़ी ताकत इसकी भौगोलिक स्थिति है। यह गंगा-यमुना दोआब के बेहद उपजाऊ इलाके में आता है। पर्याप्त सिंचाई और गन्ने के लिए अनुकूल मिट्टी ने यहां इस फसल को किसानों की पसंद बना दिया है। 2024-25 में कितना गन्ना पेरा गया? मुजफ्फरनगर के चीनी उद्योग का अंदाजा पिछले पेराई सीजन के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। 2024-25 में जिले की चीनी मिलों ने करीब 94.7 लाख टन गन्ने की पेराई की, जिससे लगभग 9.6 लाख टन चीनी तैयार हुई। यानी मोटे तौर पर 100 टन गन्ने से करीब 10 टन चीनी निकली।

वहीं, कृषि आंकड़ों के मुताबिक 2024-25 में जिले में करीब 1.64 लाख हेक्टेयर जमीन पर गन्ने की खेती हुई और उत्पादन लगभग 1.51 करोड़ टन रहा। जिले में कितनी चीनी मिलें हैं? जिला प्रशासन की वेबसाइट के मुताबिक मुजफ्फरनगर में 11 चीनी मिलें हैं। इनमें टीकौला, आईपीएल, टिटावी, खतौली की त्रिवेणी इकाई, मंसूरपुर, खैखेड़ी की उत्तम इकाई, भैसाना और मोरना जैसी मिलें शामिल हैं। खेत से चीनी मिल तक कैसे पहुंचता है गन्ना? मुजफ्फरनगर की मिलों को गन्ना सिर्फ शहर के आसपास के खेतों से नहीं मिलता। इनका खरीद नेटवर्क जिले के ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ आसपास के जिलों तक भी फैला हुआ है। 2025-26 के गन्ना आवंटन से जुड़ी रिपोर्टों के मुताबिक मेरठ, शामली और बागपत के किसान भी मुजफ्फरनगर की मिलों को गन्ना उपलब्ध कराएंगे। खतौली, बुढ़ाना, टिटावी, मंसूरपुर, मोरना और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र जिले के प्रमुख गन्ना बेल्ट माने जाते हैं। चीनी के साथ गुड़ का भी बड़ा कारोबार