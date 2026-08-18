PM CARES Fund: पीएम केयर फंड का नया डेटा जारी, कितना हुआ खर्च और कितना है बैलेंस? देखें

पीएम केयर फंड की चर्चा अक्सर होती रहती है, खासकर इसमें जमा रकम को लेकर। हाल ही में जारी की गयी ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2025 तक PM CARES Fund (पीएम केयर फंड) का बैलेंस बढ़कर 8452.07 करोड़ रुपये हो गया है।

कोरोना के मुश्किल दौर में बना PM CARES Fund सबसे पहले चर्चा में आया था। मार्च 2025 तक फंड में जमा कुल रकम बढ़कर 8,452 करोड़ रुपये हो गई है। ऑडिटेड अकाउंट्स के मुताबिक, इस रकम का बड़ा हिस्सा बैंक FD में रखा गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में फंड से खर्च बेहद कम हुआ। आखिर इस फंड में एक साल में कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ और आज इसकी कुल रकम कितनी है? आंकड़े पूरी कहानी बताते हैं।

PM CARES Fund में कितनी रकम है जमा?

मार्च 2025 तक PM CARES Fund का बैलेंस बढ़कर 8,452.07 करोड़ रुपये हो गया है। ऑडिटेड अकाउंट्स के मुताबिक, एक साल पहले यह रकम 7,173.03 करोड़ रुपये थी।

ज्यादातर पैसा FD में रखा गया

फंड में जमा कुल रकम का करीब 92.8% यानी 7,846.66 करोड़ रुपये शेड्यूल्ड बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट में रखा गया है। इन FD से 2024-25 में 469.38 करोड़ रुपये का ब्याज मिला।