हरियाणा की किस सीमा पर बहती है यमुना नदी? देखें यहां

यमुना हरियाणा के भूगोल का ऐसा हिस्सा है, जिसका महत्व सिर्फ नदी या जलस्रोत के तौर पर नहीं है। यह राज्य की सीमा तय करने के साथ ही साथ खेती, सिंचाई, बाढ़ के मैदान और आसपास बसे क्षेत्रों के जीवन को भी प्रभावित करती है। ऐसे में अक्सर यमुना और हरियाणा की सीमा से जुड़े सवालों कई सवाल लोगो के मन में उठते है जिनमें से एक यह भी है कि यमुना नदी प्रदेश के किस सीमा पर बहती है? चलिए आज इसके बारें में ही चर्चा करते है। हरियाणा की किस दिशा में बहती है यमुना? हरियाणा में यमुना मुख्य रूप से पूर्वी सीमा के साथ बहती है। कई हिस्सों में यह नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच प्राकृतिक विभाजन का काम करती है। यमुना हरियाणा के यमुनानगर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद दक्षिण दिशा की ओर बढ़ती है और राज्य के पूर्वी हिस्सों से गुजरते हुए आगे दिल्ली की ओर जाती है। किन जिलों के पास से गुजरती है यमुना? हरियाणा में यमुना का प्रभाव मुख्य रूप से राज्य के पूर्वी हिस्सों में देखने को मिलता है। यमुनानगर, करनाल, पानीपत और सोनीपत इसके प्रमुख सीमा क्षेत्र वाले जिलों में शामिल हैं। दक्षिण की ओर बढ़ने पर यमुना का प्रभाव फरीदाबाद और पलवल क्षेत्र तक भी दिखाई देता है।

-इन क्षेत्रों में यमुना सिर्फ नक्शे पर खींची गई एक सीमा नहीं है। नदी के आसपास का क्षेत्र उपजाऊ है और इसका पानी लंबे समय से कृषि एवं सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण रहा है। यमुनानगर में क्यों खास है यमुना? नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यमुनानगर का यमुना नदी से गहरा भौगोलिक संबंध है। इसी क्षेत्र में यमुना हरियाणा के भूभाग में प्रवेश करती है और यहां स्थित हथिनीकुंड बैराज नदी के पानी के प्रबंधन और सिंचाई व्यवस्था के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में कह सकते हैं कि यमुनानगर में यमुना भूगोल, खेती और जल प्रबंधन तीनों को जोड़ने वाली कड़ी बन जाती है। करनाल, पानीपत और सोनीपत में कैसे बनती है सीमा? यमुनानगर से आगे बढ़ते हुए यमुना दक्षिण की ओर आती है और करनाल, पानीपत तथा सोनीपत के पूर्वी हिस्सों के पास से गुजरती है। इन क्षेत्रों में नदी के दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का भूभाग दिखाई देता है। यानी अगर आप हरियाणा के नक्शे में इन जिलों को देखें और उनके ठीक पूर्वी हिस्से की ओर जाएं, तो यमुना आपको एक प्राकृतिक सीमा के रूप में दिखाई देगी।