Surya Grahan 2026: आज कुछ ही घंटे में शुरू होने वाला साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, यहां देखें सही समय

साल 2026 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण आज यानि कि 12 अगस्त, 2026 को लगने जा रहा है। यह ग्रहण बस कुछ ही घंटों में शुरू होने वाला है। ऐसे में ग्रहण को लेकर सूतक काल का समय सुबह 9 बजकर 6 मिनट से शुरू हो चुका है। इस बार का सूर्यग्रहण खास चर्चाओं में है, क्योंकि यह 18 साल बाद है, जब सावन के मौके पर सूर्य ग्रहण का संयोग बन रहा है। इस लेख में हम सूर्य ग्रहण का समय और इसकी स्थिति के बारे में जानेंगे।

18 साल बाद बन रहा है संयोग

इस बार का सूर्य ग्रहण खास है, क्योंकि यह 18 साल बाद है, जब सावन में सूर्य और चंद्र ग्रहण एक महीन में पड़ रहे हैं। इस कड़ी में 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण है, जबकि 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा पर आंशिक चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इससे पहले ऐसी स्थिति साल 2008 में हुई थी। उस समय 1 अगस्त को अमावस्या पर सूर्य ग्रहण और 17 अगस्त को पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण हुआ था। ऐसे में 2026 का सावन खगोलीय घटनाओं की वजह से खास माना जा रहा है।