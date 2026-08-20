Census 2027: जाति, धर्म, नौकरी और बैंक डिटेल तक! जानिए जनगणना में कौन-कौन से सवाल पूछे जाएंगे

Census 2027: भारत में अब जनगणना सिर्फ लोगों की गिनती तक सीमित नहीं रहने वाली है। जनगणना 2027 में लोगों से 40 सवाल पूछे जाएंगे, जिनके जरिए देश की आबादी की शिक्षा, रोजगार, धर्म, जाति, भाषा, पलायन और आर्थिक स्थिति की तस्वीर सामने आएगी। बता दें कि सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 11718.24 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आजादी के बाद पहली बार सभी समुदायों की जातियों से जुड़ी जानकारी व्यापक तौर पर जुटाई जाएगी। इतना ही नहीं, यह देश की पहली डिजिटल जनगणना भी होगी। जनगणना में पूछे जाएंगे 40 सवाल जनगणना 2027 के दौरान लोगों से कुल 40 सवाल पूछे जाएंगे। इनमें नाम, उम्र, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति और परिवार में व्यक्ति के संबंध जैसी सामान्य डिटेल के साथ-साथ धर्म, जाति, नागरिकता और दिव्यांगता से जुड़े सवाल भी होंगे। यानी इस बार जनगणना सिर्फ यह जानने तक सीमित नहीं होगी कि देश में कितने लोग रहते हैं, बल्कि लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की भी विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी।

पहली बार सभी जातियों की होगी गिनती जनगणना 2027 की सबसे खास बात जातिगत गणना है। हाउसहोल्ड शेड्यूल में पूछा जाएगा कि व्यक्ति अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) या किसी अन्य जाति से संबंधित है। आजादी के बाद की जनगणनाओं में SC और ST की जानकारी जुटाई जाती रही है, लेकिन सभी जातियों की व्यापक गिनती नियमित जनगणना का हिस्सा नहीं रही। अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 में जातिगत गणना शामिल करने का फैसला किया था। पढ़ाई और नौकरी से भी जुड़े होंगे सवाल जनगणना के दौरान यह भी पूछा जाएगा कि व्यक्ति कितना पढ़ा-लिखा है, वह पढ़ाई कर रहा है या नहीं और उसने किस स्तर तक शिक्षा हासिल की है। साक्षरता और डिजिटल साक्षरता से जुड़ी जानकारी भी ली जाएगी। इसके अलावा रोजगार को लेकर भी कई सवाल होंगे। व्यक्ति ने पिछले एक साल में काम किया या नहीं, उसका पेशा क्या है, वह किस उद्योग या सेवा क्षेत्र से जुड़े सवाल भी किये जायेंगे।