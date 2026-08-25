Zero Electricity Bill: क्या सच में ₹0 आता है बिजली बिल? जानिए किन घरों को मिल रहा फायदा

सोचकर देखिये, हर महीने बिजली का बिल आए और उसमें ₹0 लिखा हो, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन ‘Zero Electricity Bill’ का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि आपके बिल की हर एक फीस खत्म हो गई। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश में तेजी से रूफटॉप सोलर लगाए जा रहे हैं और लाखों परिवारों की बिजली की लागत काफी कम हुई है। कई घरों में तो एक पूरे बिलिंग साइकल में एनर्जी चार्ज (Energy Charges) ही ₹0 हो गए हैं। लेकिन कुछ मामलों में फिक्स्ड चार्ज या दूसरे छोटे शुल्क फिर भी देने पड़ सकते हैं। लेकिन, सही मायने में यह कितना सच है, चलिए विस्तार से समझते है। आखिर Zero Electricity Bill होता क्या है? Zero Electricity Bill in Hindi: जब घर की छत पर सोलर पैनल बिजली बनाते हैं, तो सबसे पहले उस बिजली का उपयोग घर में होता है। यदि दिन में जरूरत से ज्यादा बिजली बन गई, तो अतिरिक्त बिजली ग्रिड में चली जाती है। वहीं रात या कम धूप के समय जरूरत पड़ने पर घर ग्रिड से बिजली ले सकता है।

नेट मीटरिंग के जरिए इस्तेमाल की गई और ग्रिड में भेजी गई बिजली का हिसाब किया जाता है। इसी वजह से अगर आपकी सोलर से बनी बिजली आपकी खपत को पूरी तरह कवर कर देती है, तो एनर्जी चार्ज जीरो तक पहुंच सकता है। जीरो Energy Charge का मतलब पूरा बिल ₹0 नहीं! यही बात सबसे ज्यादा समझने वाली है। आपके बिजली बिल में अलग-अलग तरह के शुल्क हो सकते हैं, जैसे एनर्जी चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, मीटर चार्ज टैक्स या दूसरे कोई सरकारी चार्ज। इसलिए बिल देखते समय सिर्फ ‘Energy Charge ₹0’ देखकर यह मान लेना कि कुल बिल भी ₹0 है, सही नहीं होगा। ऐसे में कहीं पूरा देय बिल जीरो हो सकता है, तो कहीं थोड़ी रकम बाकी रह सकती है। करीब 19 लाख घरों को मिल चुका है फायदा PM Surya Ghar योजना के तहत रूफटॉप सोलर अपनाने वाले परिवारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, करीब 18.94 लाख घरों ने Zero Electricity Bill की स्थिति रिपोर्ट की है।