RRB Technician Answer Key 2026: आरआरबी टेक्नीशियन आंसर की जारी, डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें

RRB Technician Answer Key 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने 15 अक्टूबर 2026 को अपनी वेबसाइट पर आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और 3 परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। 6, 7, 8 और 9 अक्टूबर को आयोजित आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और 3 परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं।

RRB Technician Answer Key 2026: डाउनलोड लिंक

आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 आंसर की 2026 का लिंक 15 अक्टूबर 2026 को आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर सभी उम्मीदवारों के लिए सक्रिय कर दिया गया है। आवेदक अपने पंजीकरण नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करके आसानी से अपनी आंसर की और आंसर की देख सकते हैं। इस लिंक की मदद से उम्मीदवार अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं और अपने संभावित अंकों की गणना कर सकते हैं।

RRB Technician Grade 3 Answer Key 2026 Download link