PDUSU Result 2026 Link: BEd, BA BEd, BSc BEd सेमेस्टर का रिजल्ट जारी, यहां करें चेक
PDUSU Result 2026 OUT: शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने BEd, BA BEd, BSc BEd सेमेस्टर के नतीजे जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी जिसने परीक्षा दी थी, वे अब अपनी मार्कशीट देख सकते हैं। शेखावाटी यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2026 देखने का डायरेक्ट लिंक नीचे लेख में उपलब्ध है।
PDUSU Result 2026 OUT: पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय (PDUSU), सीकर द्वारा सत्र 2026 की परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, विश्वविद्यालय प्रशासन ने 15 अक्टूबर को विभिन्न स्नातक (UG) पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणामों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इनमें बैचलर ऑफ एजुकेशन (B.Ed.) के साथ-साथ चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम जैसे बी.ए. बी.एड. (BA B.Ed.) और बी.एससी. बी.एड. (BSc B.Ed.) जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं।
परीक्षार्थी अपना रिजल्ट विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट shekhauni.ac.in पर जाकर आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए रिजल्ट पोर्टल पर अपने संबंधित कोर्स का चुनाव करने के बाद रोल नंबर व अन्य विवरण दर्ज करने होंगे, जिससे अंकतालिका (मार्कशीट) स्क्रीन पर दिखाई देगी। विद्यार्थी इसे डाउनलोड कर भविष्य में उपयोग के लिए प्रिंटआउट निकालकर रख सकते हैं।
PDUSU Result 2026 Download Link
शेखावाटी यूनिवर्सिटी के विभिन्न यूजी सेमेस्टर कोर्स के रिजल्ट लिंक आधिकारिक पोर्टल पर एक्टिव कर दिए हैं। छात्र अब बिना देरी किए अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट तक पहुंचने के लिए डायरेक्ट लिंक नीचे लेख में उपलब्ध है।
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PDUSU Result 2026 Direct Link
PDUSU Result 2026 कैसे चेक करें?
छात्र नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से अपनी मार्कशीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
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सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
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होम पेज पर Student Corner में Result टैब पर क्लिक करें।
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फिर अपना सेशन चुने।
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अब अपने कोर्स और सेमेस्टर का चयन करें।
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अपना रोल नंबर दर्ज करें और सबमिट करें।
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आपका रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा।
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इसे डाउनलोड करें और प्रिंट लें।
Pt Deendayal Upadhyaya Shekhawati University Marksheet पर उल्लिखित विवरण
आधिकारिक पोर्टल से अपनी मार्कशीट डाउनलोड करने के पश्चात् अभ्यर्थी उसमें दी गई सभी जानकारियों की जांच अवश्य कर लें। यदि मार्कशीट में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो तुरंत विश्वविद्यालय प्रशासन से संपर्क करके उसे सही करवाएं।
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छात्र का नाम और रोल नंबर
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विश्वविद्यालय का नाम और संबंधित कॉलेज का नाम व कोड।
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कोर्स का नाम और वर्ष/सेमेस्टर।
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सभी विषयों के नाम, अधिकतम अंक, न्यूनतम पासिंग अंक और थ्योरी/प्रैक्टिकल के प्राप्तांक।
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सभी विषयों के कुल अंक और प्रतिशत/SGPA।
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पास (PASS), फेल (FAIL), सप्लीमेंट्री (Supplementary) या ड्यू (Due)।
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मार्कशीट जारी करने की तिथि और परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.