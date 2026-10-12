CRPF Constable New Vacancy 2026: सीआरपीएफ खेल कोटा के तहत कांस्टेबल और हैड कांस्टेबल भर्ती, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू

CRPF Constable New Vacancy 2026: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने हवलदार (GD) और सिपाही (GD) के तहत महिला और पुरुष उम्मीदवारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य खेल कोटा के अंतर्गत कांस्टेबल और हैड कांस्टेबल के कुल 521 रिक्त पदों को भरना है। CRPF Constable & Head Constable का नोटिफिकेशन 17 सितंबर, 2026 को जारी किया गया था। ऑनलाइन आवेदन 12 अक्टूबर से शुरू किए जा रहे हैं।

उम्मीदवारों द्वारा आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की वेबसाइट rect.crpf.gov.in पर जाकर कर सकते हैं।

CRPF Constable & Head Constable Recruitment 2026: नोटिफिकेशन

CRPF कांस्टेबल और हैड कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए नोटिफिकेशन 17 सितंबर, 2026 को जारी किया गया है। यह भर्ती केवल मेधावी खिलाड़ियों के लिए है, जो पदक विजेता या प्रतिभागी रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन आज 12 अक्टूबर से शुरू किए जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन करने और ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 11 नवंबर, 2026 निर्धारित की गई है। आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता, सैलरी सहित अन्य डिटेल्स के लिए उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है।