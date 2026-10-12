UIIC AO Admit Card 2026: कैसे डाउनलोड करें Administrative Officer Prelims कॉल लेटर PDF

UIIC AO Admit Card 2026: यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (UIIC) की ओर से यूआईआईसी एओ प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2026 जल्द ही जारी किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (स्केल-I) भर्ती के लिए सफलतापूर्वक आवेदन फॉर्म ऑनलाइन जमा किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट uiic.co.in पर जाकर अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकेंगे। उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की जरूरत होगी।

एडमिट कार्ड में परीक्षा तिथि, समय, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा केंद्र का पता जैसी जरूरी जानकारी दी जाएगी। सभी उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट साथ ले जाना अनिवार्य होगा। बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को परीक्षा सेंटर पर जाने से पहले अपना कॉल लेटर डाउनलोड करके उसमें दी गई सभी जानकारियां ध्यान से चेक कर लेनी चाहिए।