JNVU Result 2026 OUT: जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी रिजल्ट जारी, ये रहा Direct Link
Jai Narain Vyas University Result 2026 OUT: छात्र इवन और ऑड यूजी एवं पीजी सेमेस्टर के परिणाम देखने और मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट-jnvu.co.in और jnvuiums.in पर जा सकते हैं।
Jai Narain Vyas University Result 2026: जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (JNVU), जोधपुर ने अपने आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल पर अंडर ग्रेजुएट (UG) और पोस्ट ग्रेजुएट (PG) कोर्सों के सम (Even) और विषम (Odd) सेमेस्टर एंव वार्षिक परीक्षाओं के नतीजे जारी कर दिए हैं। जो छात्र इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे अब बिना किसी परेशानी के सीधे अपना परिणाम देख सकते हैं और प्रोविजनल मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकते हैं। छात्रों को अपना रिजल्ट देखने के लिए अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा।
JNVU Result 2026 Download Link
जोधपुर की जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी (JNVU) ने अपने ऑफिशियल पोर्टल jnvuiums.in पर 2025-2026 एकेडमिक सेशन के लिए UG और PG सेमेस्टर परीक्षाओं के रिजल्ट लिंक एक्टिवेट कर दिए हैं। छात्र नीचे दिए लिंक से परिणाम देख और स्कोरकार्ड की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
|
JNVU Result 2026 Direct Link
कैसे डाउनलोड करें JNVU Marksheet?
छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन करके सीधे अपना JNVU परिणाम और मार्कशीट 2026 डाउनलोड कर सकते हैं:
-
सबसे पहले आधिकारिक परिणाम पोर्टल jnvu.co.in और jnvuiums.in पर जाएं।
-
होमपेज पर Student Corner में Result सेक्शन पर क्लिक करें।
-
फिर अपनी परीक्षा प्रणाली के अनुसार (I) Odd Semester Results या (II) Even Semester Results के लिंक पर क्लिक करें।
-
अपनी कक्षा, संकाय और विषय (जैसे BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom) का चयन करें।
-
अपना रोल नंबर दर्ज करें और 'Get Result' बटन पर क्लिक करें।
-
आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें और प्रिंटआउट निकाल लें।
जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2026 पर उल्लिखित जानकारी करें चेक
जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी (JNVU), जोधपुर से मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद, आपको उस पर दी गई जानकारी को ज़रूर वेरिफ़ाई करना चाहिए। जेएनवीयू मार्कशीट में ये जानकारी होती है।
-
छात्र का नाम, पिता व माता का नाम
-
रोल नंबर और नामांकन संख्या (Enrollment Number)
-
कोर्स का नाम, सेमेस्टर और वर्ष
-
कॉलेज / यूनिवर्सिटी विभाग का नाम
-
विषय का नाम और विषय कोड (Subject Code)
-
थ्योरी और प्रैक्टिकल/इंटरनल के अलग-अलग अंक
-
कुल प्राप्तांक (Total Marks) और अधिकतम अंक
-
रिजल्ट का स्टेटस (Pass / Fail / Back)
-
डिवीजन, ग्रेड या SGPA / CGPA
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.