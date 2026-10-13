BTEUP Re-Evaluation Result 2026 OUT: इस लिंक से डाउनलोड करें BTEUP री-चेक रिजल्ट मार्कशीट PDF
BTEUP Recheck Result 2026 OUT: उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (BTEUP) द्वारा ईवन सेमेस्टर और स्पेशल बैक पेपर री-इवैल्यूएशन (री-चेक) का परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट bteup.ac.in पर घोषित कर दिया गया है। उम्मीदवार अब अपनी जन्मतिथि और Enrollment NO दर्ज करके मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं।
BTEUP Re-Evaluation Result 2026 OUT: उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद (BTEUP) ने पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के री-चेकिंग का रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन छात्रों ने मुख्य परीक्षा में मिले अंकों की दोबारा जांच के लिए आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट bteup.ac.in या bteupexam.co.in पर जाकर अपना संशोधित रिजल्ट और प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए छात्रों को अपना एनरोलमेंट नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।
BTEUP Re-Evaluation Result 2026- हाइलाइट्स
उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद (BTEUP) द्वारा आयोजित मई-जून 2026 की सम सेमेस्टर तथा विशेष बैक पेपर परीक्षा के री-इवैल्यूएशन (पुनर्मूल्यांकन) से जुड़ी पूरी जानकारी नीचे दी गई तालिका में देखें।
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आयोजक संस्था
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उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद (BTEUP)
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परीक्षाएं
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मई-जून 2026 परीक्षाएं (सम सेमेस्टर एवं स्पेशल बैक पेपर)
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रिजल्ट जारी होने की तिथि
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12 अक्टूबर 2026
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सम सेमेस्टर और विशेष बैक पेपर परीक्षाएं
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13 मई से 1 जून 2026
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सम सेमेस्टर और विशेष बैक पेपर परिणाम घोषित
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28 जुलाई 2026
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माध्यम
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ऑनलाइन
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आधिकारिक वेबसाइट
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bteup.ac.in
BTEUP Recheck Result 2026 Link
उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद (BTEUP) ने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, डी.फार्मा और विशेष बैक पेपर परीक्षा 2026 के री-इवैल्यूएशन (री-चेकिंग) का डायरेक्ट रिजल्ट लिंक आधिकारिक पोर्टल पर एक्टिव कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने अपने अंकों के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था, वे अब बिना किसी देरी किए नीचे दिए लिंक की मदद से अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन देख सकते हैं।
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BTEUP Re-Evaluation (Re-Check) Result 2026 Link
bteup.ac.in result 2026: कैसे चेक करें बीटीईयूपी री-इवैल्यूएशन रिजल्ट?
स्टूडेंट्स नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से अपनी BTEUP मार्कशीट 2026 डाउनलोड कर सकते हैं।
स्टेप 1: सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bteup.ac.in या bteupexam.co.in पर जाएं।
स्टेप 2: होमपेज पर दिए गए "Result" सेक्शन में "View Result of Revaluation / Scrutiny 2026" लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अपना Enrollment Number (नामांकन संख्या) और जन्मतिथि दर्ज करें।
स्टेप 4:'Show Result' बटन पर क्लिक करते ही आपका नया और संशोधित स्कोरकार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
स्टेप 5: अपनी मार्कशीट की PDF डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकालकर रख लें।
BTEUP Result Revaluation 2026 Marksheet PDF: मार्कशीट में दर्ज होंगी ये जरूरी जानकारियां
छात्र बीटीईयूपी री-इवैल्यूएशन (रीचेक)रिजल्ट की मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद छात्रों को उस पर दी जानकारी जानकारी को जरूर क्रॉस चेक करना चाहिए। आमतौर पर मार्कशीट पर निम्नलिखित विवरण दिए होते हैं।
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छात्र का नाम
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पिता का नाम
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रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर
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संस्थान/कॉलेज का नाम और कोड
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पाठ्यक्रम / शाखा
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सेमेस्टर या परीक्षा वर्ष
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विषयवार थ्योरी, प्रैक्टिकल और इंटरनल मार्क्स
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री-इवैल्यूएशन के बाद प्राप्त हुए नए कुल अंक
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अधिकतम अंक
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रिजल्ट स्टेटस
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डिविजन
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परीक्षा सत्र
BTEUP री-इवैल्यूएशन की प्रक्रिया क्या है?
री-इवैल्यूएशन (पुनर्मूल्यांकन) प्रक्रिया के माध्यम से मुख्य परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट छात्र अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच करवा सकते हैं। इसके तहत उत्तरपुस्तिका के अंकों की पुनर्गणना और छूटे हुए प्रश्नों के मूल्यांकन के बाद संशोधित स्कोर जारी किया जाता है। रिजल्ट आने के बाद छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने नए अंकपत्र में दर्ज सभी विवरणों और संशोधित अंकों की अच्छे से जांच कर लें।
BTEUP Re-Evaluation Result 2026: ओरिजनल मार्कशीट कहां मिलेगी?
BTEUP री-इवैल्यूएशन रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपनी ऑरिजनल (मूल) मार्कशीट अपने संबंधित पॉलीटैक्निक कॉलेज से प्राप्त कर सकते हैं। री-चेकिंग की प्रक्रिया पूरी होने और बोर्ड द्वारा अंतिम डेटा अपडेट किए जाने के बाद मार्कशीट की हार्डकॉपी सीधे आपके कॉलेज भेज दी जाती है।
रिजल्ट घोषित होने के 2 से 4 सप्ताह के भीतर छात्र अपने कॉलेज के परीक्षा विभाग (Exam Cell) में जाकर अपनी ऑरिजनल मार्कशीट ले सकते हैं। तब तक के लिए छात्र ऑनलाइन डाउनलोड की गई प्रोविजनल मार्कशीट का उपयोग कर सकते हैं।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.