BTEUP Re-Evaluation Result 2026 OUT: इस लिंक से डाउनलोड करें BTEUP री-चेक रिजल्ट मार्कशीट PDF

BTEUP Re-Evaluation Result 2026 OUT: उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद (BTEUP) ने पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के री-चेकिंग का रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन छात्रों ने मुख्य परीक्षा में मिले अंकों की दोबारा जांच के लिए आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट bteup.ac.in या bteupexam.co.in पर जाकर अपना संशोधित रिजल्ट और प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए छात्रों को अपना एनरोलमेंट नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। BTEUP Re-Evaluation Result 2026- हाइलाइट्स उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद (BTEUP) द्वारा आयोजित मई-जून 2026 की सम सेमेस्टर तथा विशेष बैक पेपर परीक्षा के री-इवैल्यूएशन (पुनर्मूल्यांकन) से जुड़ी पूरी जानकारी नीचे दी गई तालिका में देखें। आयोजक संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद (BTEUP) परीक्षाएं मई-जून 2026 परीक्षाएं (सम सेमेस्टर एवं स्पेशल बैक पेपर) रिजल्ट जारी होने की तिथि 12 अक्टूबर 2026 सम सेमेस्टर और विशेष बैक पेपर परीक्षाएं 13 मई से 1 जून 2026 सम सेमेस्टर और विशेष बैक पेपर परिणाम घोषित 28 जुलाई 2026 माध्यम ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट bteup.ac.in

BTEUP Recheck Result 2026 Link उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद (BTEUP) ने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, डी.फार्मा और विशेष बैक पेपर परीक्षा 2026 के री-इवैल्यूएशन (री-चेकिंग) का डायरेक्ट रिजल्ट लिंक आधिकारिक पोर्टल पर एक्टिव कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने अपने अंकों के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था, वे अब बिना किसी देरी किए नीचे दिए लिंक की मदद से अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन देख सकते हैं। BTEUP Re-Evaluation (Re-Check) Result 2026 Link क्लिक करें bteup.ac.in result 2026: कैसे चेक करें बीटीईयूपी री-इवैल्यूएशन रिजल्ट? स्टूडेंट्स नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से अपनी BTEUP मार्कशीट 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेप 1: सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bteup.ac.in या bteupexam.co.in पर जाएं। स्टेप 2: होमपेज पर दिए गए "Result" सेक्शन में "View Result of Revaluation / Scrutiny 2026" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अपना Enrollment Number (नामांकन संख्या) और जन्मतिथि दर्ज करें। स्टेप 4:'Show Result' बटन पर क्लिक करते ही आपका नया और संशोधित स्कोरकार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। स्टेप 5: अपनी मार्कशीट की PDF डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकालकर रख लें। BTEUP Result Revaluation 2026 Marksheet PDF: मार्कशीट में दर्ज होंगी ये जरूरी जानकारियां छात्र बीटीईयूपी री-इवैल्यूएशन (रीचेक)रिजल्ट की मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद छात्रों को उस पर दी जानकारी जानकारी को जरूर क्रॉस चेक करना चाहिए। आमतौर पर मार्कशीट पर निम्नलिखित विवरण दिए होते हैं। छात्र का नाम

पिता का नाम

रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर संस्थान/कॉलेज का नाम और कोड

पाठ्यक्रम / शाखा

सेमेस्टर या परीक्षा वर्ष विषयवार थ्योरी, प्रैक्टिकल और इंटरनल मार्क्स

री-इवैल्यूएशन के बाद प्राप्त हुए नए कुल अंक

अधिकतम अंक रिजल्ट स्टेटस

डिविजन

परीक्षा सत्र