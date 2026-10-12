UP Cooperative Bank Admit Card 2026: जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट/कैशियर सहित अन्य पदों का एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

UP Cooperative Bank Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा बोर्ड (UPCISB) ने जूनियर मैनेजर और असिस्टेंट/कैशियर समेत विभिन्न पदों की भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों की परीक्षा 14 और 16 अक्टूबर 2026 को आयोजित होगी, उन्हें उनके रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर परीक्षा शहर की जानकारी भेज दी गई है। उम्मीदवार UPCISB Admit Card 2026 से परीक्षा केंद्र और परीक्षा तिथि भी चेक कर सकते हैं।

अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र (एग्जाम वेन्यू की सूचना सहित) उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा-मण्डल (यूपीसीआईएसबी) की आधिकारिक वेबसाइट upcisb.upsdc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

UPCISB की ओर से 22 और 26 अक्टूबर 2026 को होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा शहर और अन्य जरूरी जानकारी अलग से दी जाएगी। इन तिथियों पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नई जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहें।